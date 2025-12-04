Αποκλειστικό: «Εφιάλτης» για 17χρονη στη Χαλκίδα – Η ανάρτηση γυμνού βίντεο και η απειλή με όπλο από τον πρώην σύντροφο

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με μια υπόθεση βαριάς κακοποίησης και εκβιασμού που απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές της Εύβοιας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, μια 17χρονη κοπέλα βίωσε στιγμές τρόμου στα χέρια του 31χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος κατηγορείται για «revenge porn» και ευθείες απειλές κατά της ζωής της ανήλικης.

Όλα ξεκίνησαν όταν η ανήλικη αποφάσισε να διακόψει τη σχέση που διατηρούσε με τον 31χρονο αλλοδαπό τους προηγούμενους μήνες. Ο φερόμενος ως δράστης, κάτοικος της περιοχής του Αγίου Νικολάου στο Μπούρτζι, αρνούμενος να αποδεχθεί τον χωρισμό, ξεκίνησε αρχικά να παρενοχλεί την κοπέλα με συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα, ωστόσο η εμμονή του γρήγορα πήρε επικίνδυνες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές, ο εφιάλτης κορυφώθηκε όταν ο 31χρονος προσέγγισε την ανήλικη κοντά σε Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Στην προσπάθειά του να την εξαναγκάσει σε επανασύνδεση, της αποκάλυψε ότι είχε αναρτήσει σε κλειστή ομάδα στο Instagram βίντεο που την απεικόνιζε ημίγυμνη. Το υλικό αυτό φέρεται να είχε καταγραφεί εν αγνοία της 17χρονης κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, τον περασμένο Οκτώβριο, αποτελώντας πλέον εργαλείο εκβιασμού στα χέρια του.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ο δράστης, προκειμένου να κάμψει τις αντιστάσεις του θύματος, της επέδειξε ένα όπλο που είχε στην τσέπη του μπουφάν του, καθώς και ένα πτυσσόμενο γκλοπ. Η ανήλικη, τρομοκρατημένη, ενημέρωσε τους γονείς της και η υπόθεση έφτασε στο τμήμα κακοποίησης ανηλίκων της Ασφάλειας.

Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και πραγματοποιήθηκε έφοδος παρουσία δικαστικού λειτουργού τόσο στο σπίτι του 31χρονου όσο και σε οίκημα που μίσθωνε στο παρελθόν, χωρίς όμως να εντοπιστεί ο οπλισμός. Η δικογραφία έχει σχηματιστεί, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο για την προστασία της ανήλικης, η οποία αναμένεται να δώσει κατάθεση σε ειδικά διαμορφωμένο γραφείο προστασίας ανηλίκων.

