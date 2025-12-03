Η ΑΑΔΕ συμμετείχε στην 18η Ολομέλεια του Παγκόσμιου Φορουμ για τη Φορολογική Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών του ΟΟΣΑ, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, πήρε μέρος σε σχετική συζήτηση, όπου και παρουσίασε την πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή των προτύπων ανταλλαγής πληροφοριών.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είχε από νωρίς υιοθετήσει το κοινό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών, πραγματοποιώντας ανταλλαγές δεδομένων από το 2017. Σημείωσε ότι, σήμερα, η χώρα διαθέτει πάνω από 80 διμερείς σχέσεις ανταλλαγής δεδομένων, συμβάλλοντας στην εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας.

Τόνισε ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των ελέγχων, της ανάλυσης κινδύνου και της ανίχνευσης αδήλωτων εισοδημάτων, ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση.

Σχετικά δε με τη συμβολή της ανταλλαγής πληροφοριών στην ενίσχυση της συμμόρφωσης, ο Διοικητής ανέφερε ότι: "Τα εργαλεία της φορολογικής διαφάνειας έχουν πλέον γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της ΑΑΔΕ. Η Ελλάδα αξιοποιεί, τόσο τις πληροφορίες, που λαμβάνει κατόπιν αιτήματος, όσο και τις αυτόματες ροές δεδομένων για αποτελεσματικότερους ελέγχους και ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων".

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πιτσιλής παρουσίασε την ελληνική εμπειρία στην πρωτοποριακή συνεργασία με διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, πριν ακόμη θεσπιστεί ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πλαίσιο, και τόνισε: "Το ελληνικό παράδειγμα δείχνει πώς οι εθνικές πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο και μοχλό διαμόρφωσης παγκόσμιας συνεργασίας και βέλτιστων πρακτικών"

Πηγή: skai.gr

