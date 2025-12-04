Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, 'Αρτα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Πάτρα και Πύργος, είναι οι πόλεις που θα τροφοδοτηθούν το 2026 με φυσικό αέριο, σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ανάπτυξης και διαχείρισης των δικτύων enaon eda, που ανακοινώθηκε σήμερα.

Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για την περίοδο 2026 - 2030, που έχει υποβληθεί στην Ρυθμιστική Αρχή, διαμορφώνεται σε 693 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 73% (507 εκατ.) θα διατεθούν για την ανάπτυξη του δικτύου, το 16% (108 εκατ.) για την ψηφιοποίηση του δικτύου και των διαδικασιών και το 11% για συντηρήσεις. Στόχος για την ίδια περίοδο είναι η προσθήκη 258.000 νέων καταναλωτών, η προσθήκη άνω των 2.000 χιλιομέτρων δικτύου και η αντικατάσταση του συνόλου (568.000) των μετρητών κατανάλωσης από «έξυπνες» συσκευές.

Πάντως η υλοποίηση των επενδύσεων και το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η διευθύνουσα σύμβουλος της enaon Barbara Morgante, το πρόγραμμα οδηγεί σε μείωση των χρεώσεων δικτύου, εφόσον το κόστος επιμερίζεται σε μεγαλύτερο όγκο κατανάλωσης. Όμως η τελική διαμόρφωση των χρεώσεων θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες, μεταξύ άλλων από την εκκαθάριση των προηγούμενων ετών.

Οι χρεώσεις δεν θα αλλάξουν το 2026 και η πρόταση της εταιρείας προς την Ρυθμιστική Αρχή για τα τιμολόγια, θα υποβληθεί τον Μάρτιο, προκειμένου να ισχύσει από την 1.1.2027.

Η τροφοδοσία των νέων πόλεων γίνεται είτε μέσω αγωγών είτε -αν δεν υπάρχει αγωγός κοντά στις πόλεις- με μικρής κλίμακας υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η επέκταση των δικτύων δημιουργεί προϋποθέσεις και για ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου που μπορεί να αποτελέσει μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος για τον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, κατά την περίοδο 2023-2025 προστέθηκαν 1.500 χιλιόμετρα δικτύου, ενεργοποιήθηκε ο εφοδιασμός σε 13 πόλεις και οι πελάτες αυξήθηκαν κατά 67.000. Πλέον το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο σε 52 πόλεις στην Αττική, 14 στη Θεσσαλονίκη και 18 στη Θεσσαλία.

«Χάρη στις πρόσφατες ενεργοποιήσεις δικτύου, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου (Φλώρινα, Καστοριά, Βέροια, Αλεξάνδρεια, Καρπενήσι, Άμφισσα, η βιομηχανική ζώνη της Πάτρας και εντός Δεκεμβρίου 2025 η βιομηχανική ζώνη της Ηπείρου) τροφοδοτούνται πλέον σταθερά με φυσικό αέριο», ανέφερε η εταιρεία.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της μητρικής Italgas, Paolo Gallo: «Με την Enaon χτίζουμε στην Ελλάδα μια πλήρως ψηφιακή υποδομή, η οποία παρακολουθείται και διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του νέου Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Αθήνας. Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA (τεχνητή νοημοσύνη για παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου) και η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών, θα επιτρέψουν την ταχεία ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων. Αυτή η πορεία υποστηρίζεται από ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο που ενισχύει την δέσμευσή μας για την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας».

Ο κ. Gallo εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για είσοδο της εταιρείας και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας/βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και το Δημόσιο. Παρουσίασε εξάλλου τη δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα της ύδρευσης στην Ιταλία, που επικεντρώνεται στον εντοπισμό και εξάλειψη των διαρροών νερού από τα δίκτυα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

