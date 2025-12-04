Στη διασταύρωση Εξοχής, περίπου 500 μέτρα από το ομώνυμο τελωνείο στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, έφτασαν λίγο πριν από τις 15:30 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νευροκοπίου, με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, για σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη αποκλεισμού στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο μεταξύ, στη Δράμα, παραμένουν ενεργά τα αγροτικά μπλόκα στις διασταυρώσεις της Μαυρολεύκης και της Προσοτσάνης. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, με καθημερινές συνελεύσεις, θα αποφασίζουν συλλογικά για τη συνέχεια και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Πάνω από 4.000 τρακτέρ στους δρόμους

Την ίδια στιγμή ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών σε όλη σχεδόν τη χώρα, με περισσότερα από 4.000 τρακτέρ παρατεταγμένα σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, ενώ οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες.

Λίγα λεπτά μετά τις 13.30, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής, μαζί με τους συναδέλφους τους από τα Γιαννιτσά έκλεισαν το τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν, τουλάχιστον προς το παρόν, τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι αγρότες από τα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας έφτασαν στο τελωνείο των Ευζώνων λίγα λεπτά πριν από τη μία μετά το μεσημέρι, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Στη μία μετά το μεσημέρι έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πότε θα ξανανοίξει.

Παρά το κλείσιμο, εξακολουθεί να επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροκτηνοτροφικό μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα στήθηκε, χθες το απόγευμα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, στη Λάρισα, ενώ στα Μάλγαρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα. Το απόγευμα οι αγρότες έκλεισαν για λίγη ώρα και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Κλειστή είναι και η Εγνατία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βέροια στον κόμβο της Αλεξάνδρειας.

Στην Καρδίτσα, κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ενώ νέο μπλόκο στήθηκε χθες, Τετάρτη στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγγου με περισσότερα από 600 τρακτέρ.

Οι απεσταλμένοι ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ στα μπλόκα μεταδίδουν τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και το τι ακολουθεί τις επόμενες ημέρες:

Νίκαια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάνου Γαρουφαλλιά από τη Νίκαια, μέχρι την Κυριακή θα μπλόκα θα απλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να τονίζουν πως έως τότε δεν θέλουν να κάνουν συζητήσεις με την κυβέρνηση, ενώ από Δευτέρα και έπειτα, αναμένεται να γίνει αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από θάλασσα και στεριά, από τους αλιείς και τους αγρότες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Επίσης, οι αγρότες συζητάνε και για άλλο μοχλό πίεσης απέναντι στην κυβέρνηση, όπως το κλείσιμο των παραδρόμων. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζυμώσεων και την Κυριακή στις 14 Δεκεμβρίου θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη με τους επικεφαλής όλων των μπλόκων για να βρεθεί μια λύση.

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι αγρότες που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια της Κυριακής, στον κόμβο της Νίκαιας. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με βία κατά υπαλλήλων, σωματικές βλάβες, φθορές και αντίσταση και στο πλευρό τους, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, θα βρεθεί αντιπροσωπεία αγροτών της Καρδίτσας προκειμένου να τους συμπαρασταθούν.

Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο τον συλλογικό σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, υπογράμμισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα.

Καρδίτσα - Τρίκαλα

Από την Καρδίτσα, ο Μιχάλης Τεζάρης μεταδίδει την εικόνα πως τουλάχιστον 2.000 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στον Ε65, στον κόμβο της Καρδίτσας.

Έχουν στήσει κιόσκι και είναι έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους, όπως και οι αγρότες των Τρικάλων, ενώ σήμερα το μεσημέρι θα γίνει νέα σύσκεψη για το πώς θα κινηθούν.

Μάλγαρα

Από τα Μάλγαρα, ο Παναγιώτης Αχλατλής τονίζει πως οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους για 4η ημέρα. Παρατεταγμένα σε θέσεις μάχης είναι περί τα 200 τρακτέρ ενώ αναμένονται αγρότες και από άλλους νομούς και άλλους επαγγελματικούς τομείς.

Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε γραφεία τελετών της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν, σήμερα, στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο από την 1η Δεκεμβρίου.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν έξω από τα νεκροταφεία «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη και, σχηματίζοντας πομπή, διέσχισαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης και μετέβησαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι αγρότες, για να δηλώσουν με την παρουσία τους στο σημείο, τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

«Στηρίζουμε εμπράκτως τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Δημήτρης Τσικνάκης, επισημαίνοντας πως παράλληλα με τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, οι επαγγελματίες του κλάδου των οίκων τελετών θα προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα.

Πρώτο και βασικό αίτημά τους, όπως ανέφερε ο κ. Τσικνάκης, είναι η θεσμοθέτηση σαφών και αυστηρών παραμέτρων για την ίδρυση και λειτουργία των οίκων τελετών, ώστε «να μην μπορεί ο καθένας να δρα ανεξέλεγκτα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον νομό Θεσσαλονίκης λειτουργούν περίπου 200 γραφεία τελετών, αριθμός που - όπως είπε - καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο το θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την ορθή λειτουργία του επαγγέλματος.

Παράλληλα, αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε συνεννόηση με τους αγρότες της Χαλκιδικής αύριο, αναμένεται να δώσουν το παρών στα Πράσινα Φανάρια, μια κομβική διασταύρωση στην ανατολική Θεσσαλονίκη, που οδηγεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ενδεχομένως να προσχωρήσουν σε αποκλεισμό της διασταύρωσης.

Αχαΐα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας. Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στη συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης. Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

Μηχανοκίνητη πορεία σε Κατερίνη και Φλώρινα, μπλόκο στο τελωνείο Νίκης

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία έστησαν μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας - από τη μία μετά το μεσημέρι.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Φλώρινας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης - Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες και κτηνοτρόφους, που από τις 2/12 έχουν στήσει κινητοποίηση στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης - Φλώρινας.

Την ίδια στιγμή, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης κινούνται αυτή την ώρα αγρότες της Πιερίας με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, κατευθυνόμενοι προς το κέντρο του Αιγινίου, όπου πρόκειται να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν αναλάβει τις τελευταίες ημέρες για την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και τη διατύπωση των αιτημάτων τους.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των καλλιεργειών και της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Παράλληλα, οι αγρότες επιδιώκουν, με την παρουσία τους στο κέντρο του Αιγινίου, να ενημερώσουν τους κατοίκους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις του κλάδου επηρεάζουν άμεσα και την τοπική οικονομία.

Η πορεία εξελίσσεται με συντονισμό και τήρηση των μέτρων οδικής ασφάλειας, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει σύντομη στάση και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων για τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεών τους.

Όσα έγιναν χτες, Τετάρτη

Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 τo βράδυ της Τετάρτης, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Τονίζεται ότι παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι, του νομού Σερρών αφού έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας, στη διασταύρωση Λευκώνα, στη συνέχεια τους ανέκοψαν για λίγη ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο Πετριτσίου και βρίσκονται στο τελωνείο του Προμαχώνα. Προσανατολίζονται σήμερα να κλείσουν την είσοδο για τα οχήματα προς τη χώρα μας.

Μικροένταση με περιορισμένη χρήση χημικών, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και στον κόμβο Κιάτου, στην εθνική οδό Πατρών - Αθηνών, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες της Κορινθίας.

Χθες το απόγευμα επίσης αγρότες έκλεισαν για περίπου δύο ώρες την Παλιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου στην Κάτω Αχαΐα.

Παράλληλα, κλειστό για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών είναι από την Τρίτη το βράδυ το Τελωνείο των Κήπων στον Έβρο, όπου έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές από φορτηγά.

Πηγή: skai.gr

