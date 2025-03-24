Μια μέρα πριν την 25η Μαρτίου οι καταναλωτές σπεύδουν στις αγορές για να αγοράσουν τον παραδοσιακό μπακαλιάρο, που αύριο θα γεμίσει το τραπέζι κάθε νοικοκυριού, συνοδεία της σκορδαλιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ από την Βαρβάκειο, ο φρέσκος μπακαλιάρος είναι στα 17 ευρώ το κιλό από την Ισπανία, ενώ ο ελληνικός είναι στα 22-23 ευρώ το κιλό, ωστόσο δεν υπάρχει επάρκεια.

Αντίστοιχα, ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος φιλέτο, ξαλμυρισμένος είναι κοντά στα 7 ευρώ.

Εκτός της Βαρβακείου αγοράς, ο μπακαλιάρος είναι 2-3 ευρώ πιο ακριβός.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι καταναλωτές και στα παρεμφερή ψάρια που πωλούνται, ως μπακαλιάρος, όπως είναι το λινγκ, το οποίο συνήθως πωλείται ως παστωμένο και μοιάζει στην όψη με το αυθεντικό ψάρι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.