Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή το πρωί, από περαστικούς, στην παλιά πόλη των Χανίων, στην οδό Ποτιέ.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του zarpanews, οι πολίτες που εντόπισαν τον άνδρα, ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο όπου και διαπίστωσαν τον θάνατο του άτυχου άνδρα. Τα στοιχεία του δεν έχουν διαπιστωθεί ακόμη.
Πηγή: skai.gr
