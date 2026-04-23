Λάουρα Κοβέσι από Δελφούς: Ποιος έχει συμφέρον να μην συνεχίσουν τη θητεία τους οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς; 

Του απεσταλμένου στους Δελφούς, Στέλιου Κάνδια

Έντονα ενοχλημένη για το ζήτημα της παράτασης της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων εμφανίστηκε την Πέμπτη η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας (EPPO) Λάουρα Κοβέσι. «Ποιος έχει συμφέρον να μην συνεχίσουν τη θητεία τους οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς;» διερωτήθηκε, μιλώντας από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Δεν θέλω να φανταστώ ότι δεν θα ανανεωθεί η θητεία των εισαγγελέων μας, είναι τρεις συνολικά, δύο εργάζονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι διοικητικό βήμα και πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα κάνει ό,τι πρέπει» ξεκαθάρισε για το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΑΔΣ).

«Αν υπάρχει διαφορετική ερμηνεία των νόμων υπάρχει το Δικαστήριο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. Για εμένα η νομοθεσία είναι πολύ σαφής. Διορίζεις εισαγγελέα και μετά από 5 χρόνια το κολέγιο της εισαγγελίας ανανεώνει τη θητεία του, για εμάς είναι πολύ σαφές. Δεν υπάρχει μάχη, διαφωνία, για μένα, αν έχεις διαφορετική ερμηνεία πήγαινε στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και αμφισβήτησε την απόφαση» τόνισε η κ. Κοβέσι.

«Ποιος έχει συμφέρον να μην συνεχίσουν τη θητεία τους οι εισαγγελείς, όταν κάνουν εξαιρετική δουλειά;» διερωτήθηκε. «Η ανανέωση της θητείας του εισαγγελέα είναι σημαντική. Αφήστε τον να κάνει τη δουλειά του» υπογράμμισε. Πρόσθεσε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης την παρέπεμψε στο ΑΔΣ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δύο υποθέσεις τουλάχιστον, πάει χρόνια πίσω, εξήγησε.

Για τις επικρίσεις που δέχεται ότι υψώνει τους τόνους παρουσιάζοντας ουσιαστικά μια Ελλάδα με μελανά χρώματα, απάντησε «θα με πιστεύατε αν έλεγα ότι δεν υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο ΟΠΕΚΕΠΕ; Δεν μπορείς να είσαι αξιόπιστος αν δεν λες την αλήθεια. Λέμε την αλήθεια και έτσι ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών, όχι να λες ότι 'όλα είναι τέλεια', όταν όλοι ξέρουν ότι δεν είναι».

Όπως παρατήρησε «πολιτικοί με κριτικάρουν… Κατηγορηματικά απορρίπτω όλες τις κατηγορίες και σε αυτό το πλαίσιο είμαι ευγνώμων σε όλες τις δικαστικές αρχές και φορείς που μας υπερασπίστηκαν. Οι κατηγορίες είναι αναληθείς».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθάρισε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ήταν εργαλείο για διαφθορά, πελατειασμό. Αυτά είναι εγκλήματα. Αυτά ορίζονται ως έγκλημα στο ελληνικό δίκαιο, και κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει για κάτι διαφορετικό.

Άρσεις ασυλίας και επιτάχυνση διαδικασίας

Όπως διευκρίνισε «πρέπει να σέβεσαι τον νόμο. Για να κάνουμε εμείς έρευνα πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας. Είναι κανονική διαδικασία δεν σημαίνει ετυμηγορία, δεν σημαίνει ενοχή σημαίνει σεβασμό στους νομούς».

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εφαρμόζει την αρχή ότι ο νόμος είναι ίσος για όλους. Ο πρωθυπουργός (Κυριάκος Μητσοτάκης) έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία πολύ γρήγορα, αλλά είμαστε άνθρωποι, δουλεύουμε μέχρι 24 ώρες και έχουμε περιορισμένους πόρους. Είχαμε μια συμφωνία για περισσότερους πόρους, είχα χθες μια καλή συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης. Έχουμε όμως εποπτεία 34 διαφορετικών δικαιϊκών συστημάτων».

Από την πλευρά μας θα καταθέσουμε πρόταση για την επιτάχυνση των διαδικασιών, ανακοίνωσε η Λάουρα Κοβέσι.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας εξήγησε ότι «σε κάποιες υποθέσεις συνεχίζουμε την έρευνα, σε κάποιες άλλες την ολοκληρώνουμε. Ελπίζω να συνεχίσουμε με γρήγορες διαδικασίες είναι θέμα προτεραιότητας για εμάς. Είναι και προς το δικό μας συμφέρον να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες».

Δεν έχω να πω κάτι κακό για τη συνεργασία μας είχαμε θετικές εξελίξεις. Είχα θετικές συναντήσεις με τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας, ανέφερε πάντως.

Ερωτηθείσα αν θα έκανε κάτι διαφορετικά, αν ξεκινούσε τώρα τη θητεία της, σχολίασε ότι «δεν νομίζω ότι θα έκανα κάτι διαφορετικό. Ίσως να ζητούσα τον κατάλληλο προϋπολογισμό από την Κομισιόν» εξηγώντας ότι η EPPO ξεκίνησε τις εργασίες της μόνο με μερικά εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εγκληματίες «έχουν απεριόριστους πόρους χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς πρέπει να είμαστε εξυπνότεροι απ’ αυτούς».

«Σε κάθε στιγμή η ανεξαρτησία μας δοκιμάστηκε, αλλά είμαστε θεσμός, δεν είμαστε υπηρεσία» τόνισε η Λάουρα Κοβέσι.

Κληθείσα από το SKAI.gr να σχολιάσει πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε ερώτημα στο ΑΔΣ για την παράταση της θητείας των τριών αποδεχόμενη ότι η αρμοδιότητα της παράτασης της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων ανήκει στο ΑΔΣ, η κ. Κοβέσι περιέγραψε τη διαδικασία ως γνωστοποίηση, ως μια τυπική διαδικασία. «Θα το μάθαιναν από τις εφημερίδες;» διερωτήθηκε.

«Δεν μπορώ να φανταστώ σενάριο βέτο (από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο). Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο σενάριο, δεν είναι δυνατόν» συμπλήρωσε.

