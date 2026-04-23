Η Περιφέρεια Βορεία Αιγαίου ξεκινά να εφαρμόζει από σήμερα την ενδεδειγμένη μέθοδο διαχείρισης νεκρών ζώων, την καύση δηλαδή σε κλιβάνους, των ζώων που εντοπίζονται θετικά στον αφθώδη πυρετό.

Η καύση αποτελεί τη βασική μέθοδο υγειονομικής διαχείρισης νεκρών ζώων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τα Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ).

Ήδη στις μονάδες που ακολουθήθηκε η μέθοδος της ταφής, παρατηρούνται προβλήματα καθώς υγρά των νεκρών ζώων, μολύνουν τις περιοχές και σε πολλές περιπτώσεις είναι ορατά με έντονη δυσοσμία.

Το έργο της καύσης ανέλαβαν τα σφαγεία Κασίδη στην Καλλονή (πρώην σφαγεία Σελάχα) και όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο διευθυντής των σφαγείων Φώτης Γιαννάκης, η μονάδα έχει τη δυνατότητα καύσης πάνω από 800 ζώα καθημερινά.

Η διασπορά της ζωονόσου φαίνεται πλέον ότι είναι μεγάλη στο νησί. Χθες ανακοινώθηκαν άλλα τέσσερα θετικά κρούσματα ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 53 στις περιοχές Μανταμαδου, Αγίας Παρασκευής, Καλλονής και στις κοινότητες Μεσοτόπου και Σκαλοχωρίου όπου εντοπίστηκε χθες κρούσμα.

Εν τω μεταξύ, κάποια τυροκομεία ανακοίνωσαν στους κτηνοτρόφους ότι ξεκινούν ή θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες να ξαναπαίρνουν το γάλα . Να θυμίσω ότι τα μεγάλα τυροκομεία της ένωσης τυροκόμων, έκλεισαν τη Μεγάλη Πέμπτη. Κάποια μικρότερα συνέχισαν να παραλαμβάνουν γάλα όπως και τα μεγάλα παραληπτήρια. Έγγραφες διευκρινήσεις για τη διαδικασία καταγραφής των ποσοτήτων γάλακτος και τον τρόπο και τα ποσά αποζημίωσης , ζητούν οι κτηνοτρόφοι.

Πηγή: skai.gr

