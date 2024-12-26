Τι μπορεί να συμβεί όταν σοκολάτα κουβερτούρα, κρέμα από φιστίκι Αιγίνης και τραγανό κανταΐφι παντρευτούν; Μια μοναδική γευστική απόλαυση που ακούει στο όνομα σοκολάτα Ντουμπάι, που γλυκαίνει μικρούς και μεγάλους καθώς χρησιμοποιείται σε γλυκά, μελομακάρονα, τσουρέκια, με τη φαντασία των ζαχαροπλαστών να μην σταματά.

Όπως αποκαλύπτει η ονομασία της, η σοκολάτα Ντουμπάι παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στο Ντουμπάι. Η αρχική ιδέα ανήκει στη σοκολατοποιό Σάρα Χαμουντά. Όπως λέει η ίδια στο Instagram, επινόησε τη συνταγή στη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης της για να αντιμετωπίσει το επίμονο αίσθημα της πείνας, κάτι απολύτως φυσιολογικό.

Αυτή η ανάγκη της εγκύου σοκολατοποιού έμελλε να δημιουργήσει το πιο trendy γλυκό των Χριστουγέννων που έχει κάνει φέτος τις γιορτές τη δυναμική του εμφάνιση στα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης, κερδίζοντας φανατικούς οπαδούς, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το voria.gr.

Και δεν είναι μόνο τα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης που έχουν... υποκύψει στα θέλγητρα της νεόκοπης σοκολάτας. Σε πολλές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν «ζεστή σοκολάτα Ντουμπάι», «κρέπες με σοκολάτα Ντουμπάι», αλλά και «βάφλες με σοκολάτα Ντουμπάι».

«Η ζαχαροπλαστική δεν έχει σύνορα» λέει χαρακτηριστικά στη Voria.gr ο πρόεδρος της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης, Μάριος Παπαδόπουλος. «Η σοκολάτα Ντουμπάι και τα μελομακάρονα με μπισκότο lotus, η ιστορία των οποίων ξεκινά από Βέλγιο, αποτελούν τις φετινές χριστουγεννιάτικες τάσεις στα γλυκά. Όσοι τα δοκιμάζουν τα ξαναγοράζουν» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.

Η κίνηση στα ζαχαροπλαστεία

Όσο για την κίνηση στα ζαχαροπλαστεία της πόλης, αυτή βρίσκεται στην κορύφωσή της με τη ζήτηση να αναμένεται άκρως αυξημένη ενόψει της Πρωτοχρονιάς, όποτε και η βασιλόπιτα έχει την τιμητική της. «Η Πρωτοχρονιά είναι απαραίτητη για την αλλαγή του χρόνου για κάθε οικογένεια» εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας πως οι τιμές τους είναι αντίστοιχες με τις περυσινές παρά την εκτόξευση των πρώτων υλών, με την τιμή του βουτύρου, απαραίτητου συστατικού για μια πετυχημένη βασιλόπιτα, να έχει σκαρφαλώσει από τα 7 ευρώ στα 11.

Οι τιμές της βασιλόπιτας κυμαίνονται από 14 έως 17 ευρώ.

Στα μελομακάρονα η τιμή του κιλού κυμαίνεται από 13 έως 17 ευρώ ενώ στους κουραμπιέδες από 15 έως 19 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, παρόλο που το κόστος παραγωγής, έχει αυξηθεί κατά 50%, η πλειονότητα των ζαχαροπλαστών της Θεσσαλονίκης, θέλοντας να παραμείνει το καταναλωτικό τους κοινό ικανοποιημένο, έχουν διατηρήσει τις τιμές τους σταθερές, ενώ οι όποιες αυξήσεις επέλεξαν να κάνουν κάποιοι ζαχαροπλάστες της πόλης κυμαίνονται από 3% έως 5%.

