Ομελέτα: 5 συνταγές για σένα που ψάχνεις κάτι εύκολο και γρήγορο

Πεινάς και ψάχνεις κάτι εύκολο και γρήγορο; Η ομελέτα είναι η ιδανική λύση. Με λίγα υλικά και σε πολύ σύντομο χρόνο, μπορείς να δημιουργήσεις ένα υπέροχο γεύμα ή σνακ. Εδώ σου έχω 5 απλές συνταγές για ομελέτες που θα λατρέψεις!

1. Ομελέτα με τυρί και γαλοπούλα

Υλικά:

2 αυγά

2 φέτες γαλοπούλα, ψιλοκομμένες

1/4 φλ. τριμμένο τυρί (όποιο σου αρέσει)

Αλάτι και πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο ή λάδι

Οδηγίες:

Χτύπησε τα αυγά σε ένα μπολ και πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι.

Σε ένα τηγάνι, ζέστανε το βούτυρο ή το λάδι σε μέτρια φωτιά.

Ρίξε τα αυγά στο τηγάνι και άφησέ τα να ψηθούν για 1-2 λεπτά.

Πρόσθεσε τη γαλοπούλα και το τυρί από πάνω.

Δίπλωσε την ομελέτα στα δύο και άφησέ την να ψηθεί για άλλα 2-3 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί.

2. Ομελέτα με σπανάκι και φέτα

Υλικά:

2 αυγά

1/2 φλ. φρέσκο σπανάκι, ψιλοκομμένο

1/4 φλ. φέτα, θρυμματισμένη

Αλάτι και πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

Οδηγίες:

Χτύπησε τα αυγά σε ένα μπολ και πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι.

Ζέστανε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

Πρόσθεσε το σπανάκι και σοτάρισε για 1-2 λεπτά μέχρι να μαραθεί.

Ρίξε τα αυγά πάνω από το σπανάκι και ψήσε για 2-3 λεπτά.

Πρόσθεσε τη φέτα, δίπλωσε την ομελέτα και άφησέ την να ψηθεί για άλλα 2 λεπτά.

3. Ομελέτα με μανιτάρια και κρεμμύδι

Υλικά:

2 αυγά

1/2 φλ. μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

1/4 φλ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

Αλάτι και πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο ή ελαιόλαδο

Οδηγίες:

Χτύπησε τα αυγά σε ένα μπολ με αλάτι και πιπέρι.

Σε ένα τηγάνι, ζέστανε το βούτυρο ή το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Σοτάρισε το κρεμμύδι και τα μανιτάρια για 5-7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίξε τα αυγά στο τηγάνι και ψήσε για 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας ελαφρώς.

Όταν η ομελέτα είναι σχεδόν έτοιμη, δίπλωσέ την και άφησέ την να ψηθεί για λίγα ακόμα λεπτά.

4. Ομελέτα με ντομάτα και βασιλικό

Υλικά:

2 αυγά

1/2 ντομάτα, κομμένη σε κύβους

1 κουταλιά της σούπας φρέσκος βασιλικός, ψιλοκομμένος

Αλάτι και πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

Οδηγίες:

Χτύπησε τα αυγά με αλάτι και πιπέρι σε ένα μπολ.

Ζέστανε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

Πρόσθεσε τη ντομάτα και σοτάρισε για 2-3 λεπτά.

Ρίξε τα αυγά πάνω από τη ντομάτα και ψήσε για 2-3 λεπτά.

Πρόσθεσε το βασιλικό, δίπλωσε την ομελέτα και άφησέ την να ψηθεί για άλλα 2 λεπτά.

5. Ομελέτα με πιπεριές και καλαμπόκι

Υλικά:

2 αυγά

1/4 φλ. πιπεριές, ψιλοκομμένες

1/4 φλ. καλαμπόκι (φρέσκο ή κατεψυγμένο)

Αλάτι και πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο ή ελαιόλαδο

Οδηγίες:

Χτύπησε τα αυγά με αλάτι και πιπέρι σε ένα μπολ.

Σε ένα τηγάνι, ζέστανε το βούτυρο ή το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Πρόσθεσε τις πιπεριές και το καλαμπόκι και σοτάρισε για 3-4 λεπτά.

Ρίξε τα αυγά πάνω από τα λαχανικά και ψήσε για 2-3 λεπτά.

Δίπλωσε την ομελέτα και άφησέ την να ψηθεί για λίγα ακόμα λεπτά.

Αυτές οι συνταγές είναι τόσο εύκολες όσο φαίνονται και ιδανικές για κάθε στιγμή της ημέρας. Δοκίμασέ τις και απόλαυσε ένα νόστιμο γεύμα με ελάχιστο κόπο! Καλή σου όρεξη!

