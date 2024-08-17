Λαχταριστοί κεφτέδες κοτόπουλου με τυρί

Έχετε δοκιμάσει να τα φτιάξετε με κιμά κοτόπουλου; Πιο ελαφριά σίγουρα, αλλά πάντα πεντανόστιμα και λαχταριστά αυτά τα κεφτεδάκια θα σας ξετρελάνουν.

Υλικά (για περίπου 20 κομμάτια)

300 γρ. κιμάς κοτόπουλου

50 γρ. φρέσκο τρίμμα ψωμιού

20 γρ. παρμεζάνα, τριμμέvn (ή άλλο κίτρινο τυρί που προτιμάτε κατά προτίμηση όμως σκληρό)

2 κουταλιές της σούπας μαϊντανός, πολύ ψιλοκομμένος

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας ελαιóλαδo

1 κουταλιά της σούπας βoύτuρo

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, ανακατέψτε όλα τα υλικά εκτός από το λάδι και το βούτυρο και βάλτε αλατοπίπερο. Ζυμώστε με τα χέρια σας, για να ομογενοποιηθούν.

Με βρεγμένα χέρια, για να μην κολλάει η ζύμη, ή με γάντια, πλάστε τα κεφτεδάκια σας. Βάλτε τα σε ένα πιάτο, σκεπάστε το και βάλτε το στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά να σταθεροποιηθεί η ζύμη σας.

Ζεστάνετε το λάδι και το βούτυρο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι και τηγανίστε τα κεφτεδάκια σε μέτρια φωτιά, για 5-7 λεπτά, γυρνώντας τα πότε πότε, ώσπου να ροδίσουν.

Μπορείτε να τα περάσετε από αλεύρι πριν το τηγάνισμα ή αν δεν σας νοιάζουν οι θερμίδες μπορείτε να τα πανάρετε με αυγό και φρυγανιά για να γίνουν ακόμα πιο λαχταριστά.

Σερβίρονται με πουρέ, πατάτες τηγανιτές ή λαχανικά αναλόγως με τα δικά σας γευστικά γούστα.

