Λονδίνο: Δράσεις προώθησης του ελληνικού ρυζιού

Εκδηλώσεις και δράσεις στο Λονδίνο για τη διαφήμιση του ελληνικού ρυζιού στην ανταγωνιστική βρετανική αγορά διεξάγονται αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από την ΕΕ εκστρατείας ‘European Rice’ για την προώθηση του ευρωπαϊκού ρυζιού.

Κορύφωση των εκδηλώσεων υπό τον συντονισμό της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης (ΕΑΣΘ) ήταν το βράδυ της Τρίτης η παρουσίαση και το δείπνο με συνταγές ρυζιού σε δημοφιλές κεντρικό ελληνικό εστιατόριο του Λονδίνου. Προσκεκλημένοι ήταν δεκάδες επαγγελματίες από την αγορά τροφίμων της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ παρόντες ήταν και παραγωγοί από τη βόρεια Ελλάδα, μέλη της ΕΑΣΘ.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Χρήστος Τσιχήτας, πρόεδρος της ΕΑΣΘ, είπε ότι σκοπός των δράσεων είναι «να αναδειχθεί η ποιότητα του ελληνικού ρυζιού, η διατροφική του αξία, η γεύση του, αλλά και η ασφάλειά του (για τον καταναλωτή) ως ευρωπαϊκό τρόφιμο».

Τελική επιδίωξη είναι να αυξηθούν οι εξαγωγές ελληνικού ρυζιού προς τη βρετανική αγορά. «Στο αποψινό δείπνο παρίστανται άνθρωποι της βρετανικής αγοράς, ιδιοκτήτες καταστημάτων, διανομείς. Στόχος είναι να εξάγεται όσο περισσότερο προϊόν γίνεται, καθώς πρόκειται για εξαγώγιμο προϊόν, στη χώρα μας καλλιεργούνται αρκετές χιλιάδες στρέμματα, γύρω στις 300.000 στρέμματα». Το Λονδίνο συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων της ΕΑΣΘ λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ρυζιού.

Άλλες δράσεις περιλαμβάνουν δειγματοδιανομή σε καταστήματα σε διάφορα σημεία του Λονδίνου και σε δεύτερο χρόνο συλλογή εντυπώσεων για τη γεύση του προϊόντος.

«Το ελληνικό ρύζι δεν υπολείπεται των άλλων που πωλούνται στο Λονδίνο, αντιθέτως έχει πλεονεκτήματα. Στη Θεσσαλονίκη παράγεται σε εδάφη στο δέλτα του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα, σε προστατευόμενη περιοχή, άρα σε ένα πολύ καλό περιβάλλον, φυσικό, με νερά ελεγμένα. Η καλλιέργεια γίνεται βάσει των κανόνων της ΕΕ, δηλαδή με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά χωρίς κατάλοιπα στο τελικό προϊόν. Άρα είναι και γευστικό και χωρίς χημικά υπολείμματα, κάτι που συνιστά πλεονέκτημα έναντι ρυζιού τρίτων χωρών για το οποίο χρησιμοποιούνται ευρέως άλλα χημικά ή παράγεται με παιδική εργασία και άλλες συνθήκες».

Το ρύζι στις εκδηλώσεις προέρχεται από τη δυτική Θεσσαλονίκη, από περιοχές όπως η Χαλάστρα, τα Μάλγαρα, η Χαλκηδόνα, ο Άγιος Αθανάσιος.

Τις συνθήκες καλλιέργειας και τα πλεονεκτήματα του ελληνικού ρυζιού ανέπτυξε πιο διεξοδικά σε ειδική παρουσίαση κατά της διάρκεια της βραδιάς ο γενικός διευθυντής της ΕΑΣΘ Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.

