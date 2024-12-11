Economist: Τρίτη καλύτερη επίδοση είχε η ελληνική οικονομία το 2024 - Απογοήτευσαν τα βαριά ονόματα της Ευρώπης​​​​​​​

Τα επιτόκια βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και πόλεμοι στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η παγκόσμια οικονομία ωστόσο, όπως σημειώνει το The Economist, σημείωσε άλλη μια ισχυρή επίδοση το 2024. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,2%. Ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει και η αύξηση της απασχόλησης παραμένει σταθερή. Τα χρηματιστήρια ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 20% για δεύτερο συνεχές έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε και ανέλυσε ο Economist, το ράλι της Μεσογείου συνεχίστηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, με την Ισπανία να βρίσκεται στην κορυφή της φετινής λίστας. Η Ελλάδα και η Ιταλία, προσθέτει, συνεχίζουν την ισχυρή ανάκαμψή τους. Η Ιρλανδία, η οποία έχει προσελκύσει πολλές τεχνολογικές εταιρείες, και η Δανία, έδρα της Novo Nordisk, συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Εν τω μεταξύ, τα βαριά ονόματα της βόρειας Ευρώπης απογοήτευσαν, με υποτονικές επιδόσεις από τη Βρετανία και τη Γερμανία. Το δίδυμο της Λετονίας και της Εσθονίας βρίσκεται και πάλι στον πάτο, θέση που κατείχε και το 2022.

Φέτος, το παγκόσμιο ΑΕΠ ενισχύθηκε από την ανθεκτική αμερικανική οικονομία και τους καταναλωτές που ξοδεύουν ελεύθερα. Το Ισραήλ επίσης είχε αξιοσημείωτη επίδοση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, αν και η ισχυρή ανάπτυξή του αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ανάκαμψη από την μεγάλη συρρίκνωση το τελευταίο τρίμηνο του 2023, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Χαμάς. Στην Ισπανία η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ οδεύει στο να ξεπεράσει το 3%, λόγω της ισχυρής αγοράς εργασίας και των υψηλών επιπέδων μετανάστευσης.

Αλλού, η ανάπτυξη δεν ήταν ικανοποιητική. Η Γερμανία και η Ιταλία δέχτηκαν πλήγμα από τις υψηλές τιμές της ενέργειας και την υποτονική μεταποιητική βιομηχανία. Η Ιαπωνία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη μόλις 0,2%, με βαρίδιο τον ασθενέστερο τουρισμό και την αυτοκινητοβιομηχανία. Η Ουγγαρία και η Λετονία έχουν διολισθήσει σε ύφεση.

Οι αγορές εργασίας παραμένουν εύρωστες, προσθέτει το πρακτορείο, με τα ποσοστά ανεργίας να βρίσκονται κοντά σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ. Η Νότια Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να υποφέρει από υψηλή ανεργία, έχει σημειώσει αξιοσημείωτη βελτίωση: η ανεργία στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Η Ιταλία έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο, με την ανεργία να έχει μειωθεί κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους.

Καθώς πλησιάζει το 2025, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις. Σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει σε χώρες που διεξήγαγαν εκλογές φέτος, σε πολλές από τις οποίες αναδείχθηκαν ηγέτες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «απρόβλεπτοι». Το εμπόριο απειλείται, το δημόσιο χρέος διογκώνεται και τα χρηματιστήρια έχουν ελάχιστα περιθώρια για αστοχίες. Προς το παρόν, τουλάχιστον, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία -που για πολύ καιρό υποτιμούνταν από τους βόρειους γείτονές τους- μπορούν να απολαμβάνουν την οικονομική τους ανάκαμψη. Τους αξίζει μια αναγνώριση.

Πηγή: skai.gr

