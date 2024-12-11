ΕΛΣΤΑΤ: 19.134 αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο - Ετήσια αύξηση 1,8%

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι κατά το μήνα Νοέμβριο του 2024 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 19.134 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 18.791 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8%. Αύξηση 23,2% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Νοέμβριο του έτους 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2024 ανέρχονται σε 11.506 έναντι 11.430 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 0,7%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Νοέμβριο του 2024, ανήλθε σε 4.931 έναντι 5.037 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση 2,1%. Αύξηση 28,8% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Νοέμβριο του 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2024 ανέρχονται σε 4.667 έναντι 4.774 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση 2,2%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 228.981 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 222.536 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9%. Αύξηση 15,2% είχε παρουσιάσει το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024 ανέρχονται σε 138.962 έναντι 136.748 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024, ανήλθε σε 78.620 έναντι 66.882 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 17,6%. Αύξηση 16,6% είχε παρουσιάσει το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024 ανέρχονται σε 74.813 έναντι 63.401 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 18,0%.

Πηγή: skai.gr

