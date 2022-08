Η τέλεια δουλειά… Μην χάσετε την ευκαιρία - Καναδική εταιρεία αναζητεί δοκιμαστή γλυκών και δίνει 78.000 δολάρια τον χρόνο!

Μια καναδική εταιρεία ζαχαροπλαστικής προσφέρει μια πολύ «γλυκιά» θέση εργασίας, σύμφωνα με το CNN Buisness.

Η «Candy Funhouse» είναι ένα online ζαχαροπλαστείο που ψάχνει έναν Chief Candy Officer, με ετήσιες αποδοχές 78.000 δολαρίων. Ο υποψήφιος θα δουλεύει από το σπίτι και θα αξιολογεί τα γλυκά και τις σοκολάτες που θα δοκιμάζει -περίπου 117 γλυκά την ημέρα.

Η αγγελία που έχει αναρτηθεί στο LInkedIn έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζαμάλ Χετζάζι. Σημείωσε ότι έχει εκπλαγεί από τον αριθμό των αιτήσεων αλλά και με τα βίντεο οικογενειών που προσφέρονται να μοιραστούν τα καθήκοντα και τον μισθό της γευσιγνωσίας.

Hiring: CHIEF CANDY OFFICER! 🍭 Are you passionate about CANDY, POP CULTURE and FUN? Get paid 6 figures to lead our Candyologists. Job is open to ages 5+, you can even apply on behalf of your kid! #DreamJob #hiring #careers #candy pic.twitter.com/p9mmlPg5R6