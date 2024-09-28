Η «Πόλη της Τρούφας», η Καλαμπάκα, φορά τα καλά της και ετοιμάζεται για μια μοναδική γαστρονομική γιορτή και εμπειρία γεύσεων – αρωμάτων, την 2η Πανελλήνια Γιορτή Τρούφας που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 10 έως 13 Οκτωβρίου. Για τέσσερις μέρες, η πόλη μετατρέπεται σε μια τεράστια κουζίνα όπου ντόπιοι και επισκέπτες αναμένεται να μυηθούν σε γεύσεις πρωτόγνωρες και απολαυστικές. Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι εξαιρετικής ποιότητας και ως εκ τούτου και το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία γαστρονομικά event, καθώς θα συμμετέχουν περισσότεροι από 50 κορυφαίοι σεφ της χώρας. Ανάμεσα τους, είναι ο Λευτέρης Λαζάρου που είναι και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Γιορτής, ο Ηλίας Μαμαλάκης και ο Νίκος Σαράντος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διοργανωτές αναμένεται να μοιράσουν περισσότερες από 60.000 μερίδες με τρουφομανιταροεδέσματα σε ντόπιους και επισκέπτες που θα συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Δυναμικό ρόλο στη φετινή γιορτή διαδραματίζει και ο Δήμος Μετεώρων καθώς έχει …υιοθετήσει τη μεγάλη αυτή γαστρονομική γιορτή και μαζί με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών είναι οι βασικοί συνδιοργανωτές. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων που συνδυάζουν τη γαστρονομία με τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.

Ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει: «Η Καλαμπάκα ετοιμάζεται να ζήσει ένα μοναδικό γαστρονομικό τετραήμερο που έχει ως επίκεντρο των γεύσεων την τρούφα και τα μανιτάρια. Ο Δήμος Μετεώρων φέτος βγαίνει μπροστά και υιοθετεί την μοναδική αυτή γιορτή που πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα γαστρονομικά events της χώρας. Συνεργαζόμαστε στενά με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών που εμπνεύστηκε τη συγκεκριμένη γιορτή και την Περιφέρεια Θεσσαλίας που στηρίζει πολύ ενεργά την όλη προσπάθεια. Ο γαστρονομικός τουρισμός συνιστά – παγκοσμίως – μια από τις πλέον δυναμικές και ανερχόμενες μορφές τουρισμού». Για να καταλήξει τονίζοντας:

« Στόχος μας ως Δημοτική Αρχή είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής εμπειρίας που προσφέρει η περιοχή μας και η ενσωμάτωση της γαστρονομίας στον σχεδιασμό του τουριστικού μάρκετινγκ. Η γη των Μετεώρων έχει μοναδικά προϊόντα αρίστης ποιότητας και οφείλουμε αυτά τα προϊόντα να τα αναδείξουμε εμπλουτίζοντας τη γαστρονομική εμπειρία του κάθε επισκέπτη. Η τρούφα και τα μανιτάρια αποτελούν ένα πολύτιμο θησαυρό της περιοχής μας και θέλουμε να τα καταστήσουμε ως ένα κίνητρο επισκεψιμότητας και γνωριμίας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εξωστρέφεια στηρίζοντας πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας με κύριο στόχο την ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.