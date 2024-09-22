Popcorn: 6 τρόποι για να κάνεις το αγαπημένο σου σνακ πιο υγιεινό

Τραγανό, αλμυρό και γευστικό, το ποπκόρν είναι ένα υπέροχο σνακ και μπορεί να είναι και υγιεινό. Το ποπκόρν που φτιάχνεται με αέρα (χωρίς λάδι) έχει μόνο 31 θερμίδες ανά μερίδα ενός φλιτζανιού και ολόκληρο το δημητριακό είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, βοηθώντας σας να καταπολεμήσετε ασθένειες, ενώ ταυτόχρονα σας κρατάει χορτάτες για περισσότερη ώρα.

Αλλά αν τρώτε προπαρασκευασμένο ποπκόρν γεμάτο βούτυρο ή αλάτι, είναι καιρός να αναθεωρήσετε τη συνήθειά σας στο σνακ. Αντί να φορτώνεστε με toppings υψηλών θερμίδων, φτιάξτε σπιτικό ποπκόρν, είτε στο φούρνο μικροκυμάτων, είτε στην κατσαρόλα, χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις έξι υγιεινές εναλλακτικές για toppings.

Ακατέργαστο λάδι καρύδας

Όπως το βούτυρο, είναι γλυκό και αλμυρό, αλλά το ακατέργαστο λάδι καρύδας μπορεί να έχει αρκετά σημαντικά οφέλη για την υγεία, όπως το να αυξάνει τα καλά επίπεδα χοληστερόλης. Δοκιμάστε να μαγειρέψετε μία κουταλιά της σούπας ποπκόρν με δύο κουταλάκια του γλυκού λάδι καρύδας.

Χρήση θαλασσινού ή ροζ αλατιού

Αντί να χρησιμοποιείτε κλασικό αλάτι, δοκιμάστε θαλασσινό ή ροζ αλάτι, που δεν περιέχουν τα πρόσθετα που συνήθως υπάρχουν στο επεξεργασμένο αλάτι.

Kettle corn

Με 120 θερμίδες για μια μικρή μερίδα, το kettle corn είναι μια εξαιρετική επιλογή όταν έχετε λιγούρες για γλυκό ή αλμυρό. Φτιάξτε το δικό σας χρησιμοποιώντας ωμή, οργανική ζάχαρη και θαλασσινό αλάτι.

Ινδικά μπαχαρικά

Το ποπκόρν έχει υπέροχη γεύση με θρυμματισμένο κόλιανδρο και μια πρέζα καγιέν. Η χρήση μπαχαρικών εξαλείφει την ανάγκη για αλάτι.

Cheezy

Η θρεπτική μαγιά έχει γεύση τυριού, είναι γεμάτη με βιταμίνες του συμπλέγματος Β και απαραίτητα αμινοξέα και είναι φυσικά αλμυρή. Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή ποπκόρν με θρεπτική μαγιά για ένα μπολ χωρίς βούτυρο.

Γεμάτο σοκολάτα

Αυτή η συνταγή για ποπκόρν με σοκολάτα, με 130 θερμίδες, είναι νόστιμη και εύκολη: απλώστε το ποπκόρν σε ένα ταψί, λιώστε σοκολατένιες σταγόνες στο φούρνο μικροκυμάτων, έπειτα ρίξτε τη λιωμένη σοκολάτα πάνω στο ποπκόρν και αφήστε το να κρυώσει μέχρι να σκληρύνει.

