Παραδοσιακά φτιάχνεται για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, στις 27 Αυγούστου, αλλά και όλο το χρόνο, όταν χάνουμε κάτι και θέλουμε να φανερωθεί. Η συνταγή της φανουρόπιτας είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική παράδοση και την Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με την οποία, η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν αμαρτωλή και ήθελε να συγχωρεθεί. Έτσι, κάθε χρόνο, στις 27 Αυγούστου, οι νοικοκυρές πάνε φανουρόπιτες στην εκκλησία για να τις διαβάσει ο παπάς και στη συνέχεια τις μοιράζουν στη γειτονιά λέγοντας την ευχή "Θεός σχωρεσ’ τη μάνα του Αγίου Φανουρίου".

Πέρα από τους συμβολισμούς και τα έθιμα, η φανουρόπιτα δεν παύει να είναι ένα νόστιμο κέικ, που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Το μυστικό της δικής μας φανουρόπιτας βρίσκεται στο ψήσιμο. Η φανουρόπιτα δεν πρέπει να πάρει πολύ χρώμα από πάνω, γιατί θα γίνει τραγανή. Ξεφουρνίστε τη, λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή για να την απολαύσετε αφράτη και ζουμερή!



Συνταγή: Ιωάννα Σταμούλου

Φωτογραφίες - Food styling: Στεφανία Βασιλείου

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄ Χρόνος ψησίματος: 45΄

Υλικά για ένα μέτριο ταψάκι (για περίπου 12 κομμάτια)

• 1 ποτήρι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

• 1 ποτήρι ζάχαρη

• 1 σφηνάκι κονιάκ

• 1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού φρεσκοστυμμένο + ξύσμα από 1 πορτοκάλι

• 500γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

• 3 κουτ. σούπας κανέλα

• 1 κουτ. γλυκού γαρίφαλο

• 1 ποτήρι καρύδια χοντροκοπανισμένα

• 1 ποτήρι σταφίδα κορινθιακή

Φανουρόπιτα με 9 υλικά - Credit: Στεφανία Βασιλείου

Διαδικασία

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180οC στις αντιστάσεις και λαδώνουμε ελαφρά ένα μέτριο ταψάκι.

Χτυπάμε στο μίξερ το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη και όταν διαλυθεί η ζάχαρη προσθέτουμε το χυμό του πορτοκαλιού, το ξύσμα από το πορτοκάλι και το κονιάκ, συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Παίρνουμε μια χούφτα αλεύρι και το ανακατεύουμε με τις σταφίδες και τα καρύδια. Ανακατεύουμε στο υπόλοιπο αλεύρι τα μπαχαρικά και τα προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα των υγρών. Κάπου στη μέση σταματάμε τη λειτουργία του μίξερ και ολοκληρώνουμε το ανακάτεμα με μια σπάτουλα.

Τέλος, ενσωματώνουμε στη ζύμη τα αλευρωμένα καρύδια και τις σταφίδες και αδειάζουμε το τελικό μείγμα στο λαδωμένο ταψάκι. Ισιώνουμε από πάνω με μια σπάτουλα και ψήνουμε τη φανουρόπιτα στον προθερμασμένο φούρνο για 40-45 λεπτά περίπου.

Ξεφουρνίζουμε και αφού κρυώσει η πίτα τη σερβίρουμε κόβοντας σε κομμάτια. Αν θέλουμε διακοσμούμε με λίγη ζάχαρη άχνη.

EXTRA TIP

Τσεκάρουμε αν είναι έτοιμη όταν δοκιμάσουμε να την τρυπήσουμε στο κέντρο με ένα μαχαίρι και μετά το βγάλουμε στεγνό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.