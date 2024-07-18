Δειπνοσοφιστήριον: Ιστορία και μέλλον σε ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες

Μέσα σε περίπου 27 χρόνια κατόρθωσε να ξεχωρίσει σε όποιον τομέα και αν εστίασε (Μουσεία, χώροι εκδηλώσεων, κτήματα, εστιατόρια) και να γίνει γνωστό εντός και εκτός συνόρων, παραμένοντας σταθερά στην κορυφή. Στην πολιτιστική εταιρεία «Πανόραμα», στο Κολωνάκι όπου σύχναζαν διανοούμενοι, εργαζόταν, αρχικώς, ο Τάκης Χριστοφιλέας, ο μεγάλος αδελφός της οικογένειας, που είχε πάθος για το καλό φαγητό και γοητευόταν από την αλληλεπίδραση με τους ξεχωριστούς ανθρώπους. Αυτός είχε την αρχική ιδέα και «μύησε» τον Δημήτρη Χριστοφιλέα, τον μικρότερο αδελφό του, στη δουλειά αλλά και τον προίκισε με γνώσεις και εμπειρίες. Και οι δυο τους ξεκίνησαν από ένα μικρό χωριό της Μεσσηνιακής Μάνης για να κατακτήσουν τη γαστρονομική σκηνή μέσα από το Δειπνοσοφιστήριον, που ξεκίνησε τη λειτουργία του, το 1997.

«Το καλό φαγητό, συνοδεία ποιοτικού οίνου και εκλεκτής παρέας, σε ένα φιλικό περιβάλλον είναι μια υπέροχη πολιτισμική εμπειρία που έχει μέσα της κοινωνικότητα, επικοινωνία, ανταλλαγή ιδεών, καλλιέργεια σκέψης αλλά και το συναίσθημα του ταξιδιού…» αναφέρει ο Δημήτρης Χριστοφιλέας

Ο Δημήτρης Χριστοφιλέας, ως μάγειρας (αρχικώς), ως επιχειρηματίας, ως ειδήμονας, ως οραματιστής, ως CEO και συνιδιοκτήτης του Δειπνοσοφιστήριον, μας συστήνεται, επισημαίνοντας τις διαχρονικές αξίες που καθόρισαν την πορεία του κέτερινγκ: «Παρά την εξέλιξη μας και το ότι έχουμε επεκταθεί, διατηρούμε τον οικογενειακό μας χαρακτήρα και τη φλόγα που είχαμε στο ξεκίνημα. Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για το φαγητό: άριστες πρώτες ύλες, τοπικά προϊόντα, διεθνείς ορίζοντες, μοντέρνες τεχνικές που σέβονται την παράδοση, καινοτομία με ουσία, ελληνικότητα και κοσμοπολιτισμός, σε ένα τραπέζι που μας χωράει και μας ενώνει όλους. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που μας συνδέει. Θέλουμε συνεχώς να πρωτοπορούμε, να δημιουργούμε και να εξελισσόμαστε».

Με την ίδια συνέπεια το Δειπνοσοφιστήριον έχει υπογράψει όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες λαμπερές δεξιώσεις, υπέροχα επίσημα γεύματα και αναρίθμητες ανεπανάληπτες εμπειρίες σε εμβληματικούς χώρους, κτήματα και τοπόσημα στο πλαίσιο αποκλειστικών συνεργασιών όπως το ΚΠΙΣΝ, το Island, το Ωδείο Αθηνών, το Μουσείο Μπένάκη κ.α. Ενώ, πραγματοποιεί κάθε χρόνο δεκάδες εκδηλώσεις (γαμήλιες και επιχειρηματικές κ.ά.) οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό, σε νησιά του Αιγαίου, ηπειρωτικούς προορισμούς και αρχαιολογικούς χώρους, αναβαθμίζοντας έτσι και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

«Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πριν από 10 χρόνια προστέθηκε στο δυναμικό της εταιρείας ως executive chef και συνιδιοκτήτης. Έτσι με τη μεγάλη του εμπειρία και την τεχνογνωσία προτείνει και προσφέρει ολοκληρωμένα μενού και γεύσεις από διαφορετικές κουζίνες του κόσμου σαν να μαγειρεύονταν στην χώρα τους, από γαλλική μέχρι ινδική και από κινεζική μέχρι ιαπωνική. Επίσης, το Δειπνοσοφιστήριον έχει οργανώσει ειδικό κόσερ τμήμα και αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Έτσι, μεγάλοι οργανισμοί καθώς και ζευγάρια από κάθε γωνιά της Γης όλοι μας εμπιστεύονται με κλειστά μάτια. Δίνουμε λοιπόν και ένα επιπρόσθετο επιχείρημα για να επιλέξουν την Ελλάδα για το γάμο ή το εταιρικό event τους», επισημαίνει ο Δ. Χριστοφιλέας.

Όπως μας ενημερώνει ο ίδιος, το Δειπνοσοφιστήριον έχει πλέον τις δυνατότητες, τον εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες για να οργανώνει και να μεταμορφώνει χώρους, στήνοντας εντυπωσιακά «σκηνικά», με βάση το concept του κάθε event. Για τις ανάγκες αυτές δημιουργεί κουζίνες και χώρους εστίασης στα πιο απίθανα μέρη, με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό. «Προσθέστε σε αυτά τους χαρισματικούς σεφ μας, τους κορυφαίους σομελιέ και τους bar tenders μας, αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε κτίσει με προμηθευτές, εργαζομένους, πελάτες και έχετε τη μεγάλη εικόνα», συμπληρώνει ο ίδιος. Και επειδή, το Δειπνοσοφιστήριον κοιτάζει συνεχώς μπροστά, έχει ήδη ξεκινήσει τη δημιουργία νέων, έξυπνων κτιρίων. Οι νέες εγκαταστάσεις ολοκληρώνονται με έξυπνες τεχνολογίες και μηχανολογικές λύσεις που αποσκοπούν σε μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτηρίου με συμπαραγωγή ενέργειας και τεχνολογίες φιλικά προσκείμενες και με σεβασμό προς το περιβάλλον. Το Δειπνοσοφιστήριον απέκτησε και τη δική του φάρμα με σημείο εκκίνησης την βιωσιμότητα, η οποία αφήνει θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Αυτή η πράσινη φιλοσοφία έχει επεκταθεί σε κάθε κύτταρο της εταιρείας και έχει ενταθεί και λόγω Delta Restaurant που έχει βραβευθεί και με MICHELIN Green Star. Καταλήγοντας ο κ. Χριστοφιλέας τονίζει: «Το καλό φαγητό, συνοδεία ποιοτικού οίνου και εκλεκτής παρέας μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον είναι μια υπέροχη πολιτισμική εμπειρία που έχει μέσα της κοινωνικότητα, επικοινωνία, ανταλλαγή ιδεών, καλλιέργεια σκέψης αλλά και το συναίσθημα του ταξιδιού. Αυτό υπηρετούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με το ίδιο πάθος και αφοσίωση».

Δειπνοσοφιστήριον

Μάτσα 17, Κηφισιά – 14564 Αθήνα

www.dipnosofistirion.gr

e: info@dipnosofistirion.gr, Τ:210-6206155

Πηγή: skai.gr

