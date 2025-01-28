Λογαριασμός
Ζημιές 11,83 δισ. δολ για την Boeing - Οι μεγαλύτερες από το 2020

Από το 2019 και μετά τα δυο πολύνεκρα δυστυχήματα, όπου έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι, η Boeing έχει καταγράψει ζημιές άνω των $35 δισ.

Ζημιές 11,83 δισ. δολ για την Boeing

Ζημιές ύψους 11,83 δισ. δολ., τις μεγαλύτερες από το 2020, ανακοίνωσε η Boeing για το 2024. Από το 2019 και μετά τα δυο πολύνεκρα δυστυχήματα με τα νέα (τότε) Max αεροσκάφη, όπου έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι, η Boeing έχει καταγράψει συνολικές ζημιές άνω των 35 δισ. δολ, 

Οι ζημιές ανά μετοχή ανήλθαν στα 5,46 δολ., σημαντικά υψηλότερα από τα 3,08 δολ. Ανά μετοχή που είχαν προβλέψει οι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Σε επίπεδο δ’ τριμήνου οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 3,8 δισ. δολ., καθώς η απεργία των μηχανικών που συναρμολογούν τα 737 Max -τα οποία έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις-, τα αεροσκάφη 777 όπως και τα φορτηγά αεροπλάνα 767, στα εργοστάσια στο Ρέντον και στο Εβερετ της Ουάσιγκτον, σταμάτησε την παραγωγή στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, εμποδίζοντας τις παραδόσεις της κατασκευάστριας εταιρείας αεροσκαφών. 

Η απεργία είχε διάρκεια πάνω από επτά εβδομάδες και έληξε όταν η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλλει αυξήσεις. 

