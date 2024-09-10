Για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το «Σπίτι 2», τις μεταρρυθμίσεις σε 3 επιδόματα και τo πρόγραμμα "Νταντάδες της γειτονιάς", μίλησε μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Αταίριαστοι, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Για το στεγαστικό ανέφερε ότι θα γίνει μία μεγάλη προσπάθεια στον πυλώνα των ενοικίων με την απαλλαγή των φόρων μετά το άνοιγμα (κλειστών σπιτιών) για 3 χρόνια, ενώ έκανε λόγο τόσο για το πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων για ενεργειακή αναβάθμιση μέσω του ταμείου ανάκαμψης, όσο και για την κοινωνική κατοικία.

«Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ήδη τρέχει διαγωνισμό – στη Θεσσαλονίκη έχει βγει ο εργολάβος - που 30 διαμερισμάτα, για αρχή, του δημοσίου, κρατικά ή δημοτικά ανακαινίζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο υπουργείο επίσης με 2 προγράμματα, το «Κάλυψη» και το «Στέγαση και Εργασία», «έχει πάνω από 1100 νοικοκυριά αυτή τη στιγμή στεγασμένα, που είναι άνθρωποι που έχουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, γυναίκες που διαμένουν σε ξενώνα».

Μόνιμες αυξήσεις στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Η υπουργός δήλωσε ότι θα υπάρχουν μόνιμες αυξήσεις στο ελάχιστο εισόδημα, ενώ σχετικά με το πόσο ανέφερε πως αυτό θα ανακοινωθεί στην εξειδίκευση.

«Είναι μεταρρυθμίσεις σε 3 επιδόματα τα οποία τα στοχεύουμε καλύτερα – είχε προηγηθεί ήδη μία αύξηση στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για πρώτη φορά μετά από καιρό τον Δεκέμβριο του 2023 αντί για τον Ιανουάριο του 2024, που είχαμε υποσχεθεί, νωρίτερα δηλαδή – όπως επίσης στοχεύουμε καλύτερα και στο επίδομα παιδιού και στο επίδομα που έχει να κάνει με τη στέγαση. Είναι τα 3 μεγαλύτερα επιδόματα φτάνουν τον προϋπολογισμό των 1,9 δισεκατομμυρίων τα οποία δίνονται μέσω του ΟΠΕΚΑ. Αυτά είναι τα σταθερά αλλά έχουμε βέβαια και τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τον Δεκέμβριο γιατί μέσα σε όλο αυτό το μπόνους που θα δοθεί στις πλέον ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβάνεται και 200 ευρώ για τους συνταξιούχους του ΟΠΕΚΑ, όπως επίσης 200 ευρώ για τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ, μία επιπλέον δόση για το επίδομα παιδιού στους περίπου 700.000 δικαιούχους του συγκεκριμένου επιδόματος και μισή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτά είναι τα προσωρινά», υπογράμμισε ενδεικτικά.

Οι «Νταντάδες της γειτονιάς» πλέον γίνονται πανελλαδικές

Η Ζαχαράκη πρόσθεσε πως οι «Νταντάδες της γειτονιάς» πλέον γίνονται πανελλαδικές. «Από τις αρχές του 2025, πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι στο πρώτο τρίμηνο, θα έχει τη δυνατότητα κάθε δήμος να έχει το πρόγραμμα «Νταντά της γειτονιάς». Είναι ένα πρόγραμμα που καταφέραμε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Σημαίνει ότι μπορεί ακόμα και ένας παππούς ή μία γιαγιά να πάρει από 300 – 500 ευρώ ανάλογα αν ο κηδεμόνας είναι σε πλήρη ή σε ημιαπασχόληση και μπορεί να βοηθήσει και αυτός στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Η υπουργός σημείωσε πως συνεχίζεται το πρόγραμμα βρεφονηπιακών σταθμών με τα voucher με τα Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ. «Φέτος δόθηκαν από το υπουργείο μαζί με τα ευρωπαϊκά χρήματα πάνω από 379 εκατομμύρια και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο», δήλωσε η ίδια.

Με διευρυμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια του «Σπίτι 2»

Ειδικότερα για το «Σπίτι 2», η κ. Ζαχαράκη ανέφερε πως θα γίνει σχετική εξειδικευμένη συνέντευξη την Παρασκευή, ωστόσο δήλωσε πως μετά το πρώτο τρίμηνο του 2025 θα «βγει» πάλι το πρόγραμμα «στον αέρα». «Ήδη το Σπίτι 1 έχει δώσει πάνω από 7.055 ταμιευμένα δάνεια που σημαίνει 7055 νοικοκυριά που έχουν βγει από το ενοίκιο και πλέον έχουν αποκτήσει το σπίτι τους. Μέχρι το τέλος της χρονιά αυτός ο αριθμός θα έχει πάει στα 9.155 νέοι άνθρωποι και στο νέο Σπίτι 2 είναι οι εξής διαφορές:

Αυξάνεται το ηλικιακό, πλέον φτάνει μέχρι τα 50

Εισοδηματική αύξηση (το maximum για ένα άτομο στο προηγούμενο ήταν 16.000, πάει 20.000 και αυξάνεται 4.000 ευρώ ανά παιδί)»

Σημείωσε ότι περίπου 15.000 θα είναι τα ζευγάρια που μπορούν να το επωφεληθούν.

Πηγή: skai.gr

