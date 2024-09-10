Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με 5+1 μέτρα θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να ενισχύσει το 2025 τα εισοδήματα των 700.000 δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι – όπως και να το δει κάποιος – αποτελούν και τους… λιγότερο ωφελημένους έως τώρα από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες (πόσο μάλλον όταν από το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζουν ότι η... πόρτα της επιστροφής τους στους 14 μισθούς με τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα και το επίδομα αδείας παραμένει ερμητικά κλειστή λόγω κόστους).

Σύνδεση κατώτατου - εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο - Οριζόντιες αυξήσεις

Με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει στο σημεία να έχει πλησιάσει «επικίνδυνα» τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο. 830€ ο πρώτος, 850€ ο δεύτερος. Προβλέπεται λοιπόν άμεση σύνδεση των 2 ώστε να συμβαδίζουν στο εξής:

Αν δηλαδή την Πρωταπριλιά ο κατώτατος μισθός αυξηθεί κατά 40€ στα 870€, θα αυξηθεί 20€ ο εισαγωγικός για να τον «πιάσει».

Ανάλογες αυξήσεις όπως είναι επακόλουθο θα υπάρξουν και στα επόμενα κλιμάκια για να διατηρηθούν οι αποστάσεις μεταξύ των υπαλλήλων με διαφορετικά χρόνια υπηρεσίας και διαφορετικούς βαθμούς.



Με δεδομένο ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει το 2027 στα 950€ , εύλογα θα πρέπει να αναμένεται την ερχόμενη τριετία μια αύξηση 100€ στον εισαγωγικό μισθό του Δημοσίου. Μια αύξηση που θα κοστίσει στα δημόσια ταμεία περίπου 500 εκατ.€ με τα περίπου 100εκατ€ να προβλέπεται ότι θα διατεθούν φέτος.

Επίδομα επίτευξης στόχων

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, το επίδομα επεκτείνεται σε όλο το Δημόσιο (ακόμη και περιφέρειες και δήμους ) πλην των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Το επίδομα θα έχει «ταβάνι» το 15% του ετήσιου μισθού και θα μπορούν να το διεκδικήσουν όλοι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου που συμμετέχουν στην στοχοθεσία και την αξιολόγηση. Δημοσιονομικό κόστος 40εκατ€

Νυχτερινή αποζημίωση ενστόλων

Η ωριαία αποζημίωση αυξάνεται από τα 2,77€ στα 3,33%, μια αύξηση δηλαδή 20%. Ανά υπηρεσία τα «νυχτερινά» ποικίλλουν από 10 έως 64 ώρες το μήνα. Ένας ένστολος με 64 ώρες υπολογίζεται ότι θα δει μια καθαρή αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές του της τάξης των 22€ (36€ μεικτά). Το κόστος του μέτρου είναι 25εκατ€ ενώ η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δηλώνει έτοιμη να ενισχύσει τους ένστολους έτι περαιτέρω όταν προκύψει ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος.

Οι ένστολοι ωφελούνται ΚΑΙ από το μέτρο των οριζόντιων αυξήσεων.

Κίνητρο προσέλκυσης γιατρών σε άγονες περιοχές

Από τα έως 100€/ μήνα σήμερα αυξάνεται στα 200€ έως και τα 600€ αν πρόκειται για τις 18 ειδικότητες οι οποίες βρίσκονται σε σημαντική έλλειψη όπως είναι οι παθολόγοι και οι αναισθησιολόγοι. Αφορά περίπου 3.300 ιατρούς – οι υπόλοιποι υγειονομικοί κλάδοι έχουν εκφράσει παράπονα για τον αποκλεισμό τους – με στόχο αυτός να αυξηθεί. Ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 16εκατ€.



Και οι γιατροί ωφελούνται από το μέτρο των οριζόντιων αυξήσεων.

Αυτοτελής φορολόγηση ιατρικών εφημεριών

Από το 2025 οι εφημερίες των γιατρών ( οι οποίες είναι αυξημένες κατά 20%) δεν θα προσαυξάνονται στο φορολογητέο εισόδημα των γιατρών , αυξάνοντας και τους συντελεστές φορολόγησης αλλά θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 22%.

Ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη και το βαθμό του γιατρού το μηνιαίο όφελος ξεκινά από τα 100€ και μπορεί να φτάσει και στα 250€ , για παράδειγμα για έναν διευθυντή στην γ’ γεωγραφική ζώνη. Ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 40εκατ

Μείωση εισφορών

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα (μισή για τον εργαζόμενο μισή για τον εργοδότη από τον κλάδο υγείας) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ και τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και τα ειδικά μισθολόγια (γιατροί, ένστολοι, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί).

Πηγή: skai.gr

