Ρυθμίσεις σχετικά με τη δυνατότατα απόκτησης μετοχών της ΔΕΠΑ Εμπορίας από το ΤΑΙΠΕΔ, την παροχή νέων εργαλείων στην ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση της περιουσίας της καθώς και διεύρυνση των φοροαπαλλαγών για δωρεές και προς εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Πιο αναλυτικά, στην τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

Παρέχεται η δυνατότητα για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. από το ΤΑΙΠΕΔ με σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ του Ταμείου και της HELLENiQ ENERGY. Στην ίδια ρύθμιση καθορίζονται ειδικότεροι κανόνες για την πραγματοποίηση αυτής της αγοραπωλησίας όσον αφορά στο ΤΑΙΠΕΔ.

Διευρύνεται η φοροαπαλλαγή που ισχύει για τις δωρεές στον στενό Δημόσιο τομέα και για δωρεές προς φορείς που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στόχος είναι η διευκόλυνση των νομικών προσώπων που θέλουν να προχωρήσουν σε δωρεές προς το Δημόσιο προς φορείς που σχετίζονται με κρίσιμες λειτουργίες της υγείας και της παιδείας, όπως νοσοκομεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.

Παρέχονται νέα εργαλεία στην ΕΤΑΔ με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση της περιουσίας που διαχειρίζεται διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Πιο αναλυτικά, η ΕΤΑΔ αποκτά περαιτέρω ευελιξία για τη συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα που θα προαγάγουν τους σκοπούς της. Η συμμετοχή μπορεί να γίνει με εισφορά σε είδος, δηλαδή με εισφορά κυριότητας, επιφάνειας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος. Καθιερώνεται αυστηρή διαδικασία για την αποτίμηση του δικαιώματος αυτού, η οποία επικυρώνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο αφού προηγηθούν εκθέσεις αποτίμησης ανεξάρτητων εκτιμητών.

Θεσπίζεται προσωρινό αυτόματο σύστημα για τον προσδιορισμό μεταβατικής τιμής εκκίνησης υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων αποκλειστικά για εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει δικαστική απόφαση που ακυρώνει ολικά ή μερικά την ισχύουσα σχετική Υπουργική Απόφαση. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει σήμερα συγκεκριμένη ζώνη στην περιοχή της Ραφήνας. Έτσι, μέχρι την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τις νέες αντικειμενικές αξίες λαμβάνεται ως τιμή εκκίνησης: α) ο μέσος όρος της ακυρωθείσας τιμής εκκίνησης και της τελευταίας τιμής εκκίνησης που ίσχυε πριν από αυτήν, ή β) η δικαστικώς ακυρωθείσα τιμή απομειούμενη κατά 30%, όταν δεν υφίσταται προηγούμενη της δικαστικώς ακυρωθείσας τιμής. Σημειώνεται ότι η διάταξη εφαρμόζεται και για ακυρωτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση καθορισμού νέων τιμών, ενώ, σε κάθε περίπτωση, με την έκδοσή της διενεργείται επανεκκαθάριση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η όποια ανάσχεση στις εμπορικές συναλλαγές ακινήτων και μπορεί να διενεργηθεί εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και συνακόλουθα να ενισχυθεί η σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος.

Επεκτείνεται η άδεια που έχει χορηγηθεί στον ΟΠΑΠ για το παιχνίδι Eurojackpot με επίγεια μέσα, ώστε να καλύπτει και τη διαδικτυακή διεξαγωγή του. Ειδικότερα, προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας στον ΟΠΑΠ με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, υπό τους ίδιους ακριβώς όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία που αφορούν στη χορήγηση άδειας για την επίγεια διεξαγωγή ενώ παραμένει σταθερό το ποσοστό των εσόδων που εισπράττει το Δημόσιο.

