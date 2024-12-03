Εκδόθηκαν οι πρώτες συντάξεις ασφαλισμένων με χρέη έως και 30.000 ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Εκδόθηκαν οι πρώτες 500 συντάξεις ασφαλισμένων με χρέη έως και 30.000 ευρώ. Η σχετική διαδικασία του ν. 5078 «ξεμπλόκαρε» -έστω και με καθυστέρηση- και πλέον στην αναμονή για να πάρουν τη σύνταξή τους βρίσκονται ακόμη 2.000 οφειλέτες με την υποβολή των αιτήσεων να συνεχίζεται. Εκείνο που απέμενε για να «πάρει μπροστά» η σχετική διαδικασία, ήταν η ενεργοποίηση ενός ειδικού λογισμικού που επιτρέπει των έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών.

Το συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο «συνδέεται» με τα τραπεζικά ιδρύματα και καθιστά εφικτό τον σχετικό απαραίτητο έλεγχο εκείνων που υποβάλλουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, παραδόθηκε στον ΕΦΚΑ τέλη Σεπτεμβρίου. Έτσι, κατέστη εφικτό από τα μέσα Οκτωβρίου να ξεκινήσει η έκδοση συντάξεων επαγγελματιών με χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία έως και 30.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ αν πρόκειται για αγρότες.

Τι ελέγχει ο ΕΦΚΑ με την υποβολή της αίτησης

Το προαπαιτούμενο εκπληρώθηκε λοιπόν και «άναψε» το «πράσινο φως» για την υποβολή αιτήσεων από οφειλέτες που έχουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν σύνταξη. Η σχετική ρύθμιση είχε ψηφιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο με τον νόμο 5078/2023.

Για να αρχίσουν να βγαίνουν οι συντάξεις σε όσους έχουν οφειλές δεν αρκεί μόνον η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση, αλλά και αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση της οφειλής τους με συμψηφισμό του ποσού της σύνταξης.

Η αίτηση συνταξιοδότησης θα μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ: Από εκεί και πέρα θα γίνεται αυτόματος έλεγχος στα στοιχεία των οφειλετών και κυρίως στις τραπεζικές τους καταθέσεις ώστε να αποφευχθεί η έκδοση σύνταξης σε πλούσιους οφειλέτες.

Το όριο των καταθέσεων που επιτρέπει την έκδοση σύνταξης σε ασφαλισμένους με χρέη, είναι καταθέσεις ως 12.000 ευρώ για όσους χρωστούν μέχρι 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και καταθέσεις ως 6.000 ευρώ για όσους χρωστούν μέχρι 10.000 ευρώ στον ΟΓΑ.

Αν τα χρέη είναι πάνω από 30.000 ευρώ ή πάνω από 10.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, τότε θα ζητείται από τον ασφαλισμένο να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό εντός διμήνου αλλιώς η αίτηση θα απορρίπτεται.

Μεσότιτλος: Προϋποθέσεις για την έκδοση σύνταξης

Οι οφειλέτες για να πάρουν σύνταξη θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

- Συμπληρωμένο το 67ο έτος με τουλάχιστον 20 έτη πληρωμένων εισφορών.

- Συμπληρωμένο το 62ο έτος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 40 έτη εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν πληρωθεί εισφορές για τα 20 έτη.

- Όριο καταθέσεων ως 12.000 ευρώ κατά μέσο όρο το τελευταίο 12μηνο πριν την αίτηση, για όσους χρωστούν στον ΕΦΚΑ ως 30.000 ευρώ.

- Όριο καταθέσεων ως 6.000 ευρώ κατά μέσο όρο το τελευταίο 12μηνο πριν την αίτηση, για όσους χρωστούν στον ΟΓΑ ως 10.000 ευρώ.

Με την αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση, ο ασφαλισμένος παρέχει τη συγκατάθεσή του στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για κοινοποίηση στον ΕΦΚΑ των εγγράφων και των στοιχείων που απαιτούνται για την εφαρμογή της ρύθμισης. Ειδικά για τις τράπεζες η αίτηση υπαγωγής συνεπάγεται άρση του απορρήτου των καταθέσεων.

Μεσότιτλος: Τι ποσά θα παρακρατούνται από την σύνταξη – Παραδείγματα

Όσοι πάρουν έγκριση, θα λάβουν το 40% της σύνταξης και το υπόλοιπο 60% θα παρακρατείται μέχρι να περιοριστεί η οφειλή για το μεν ΕΦΚΑ στις 20.000 ευρώ, για δε, τον ΟΓΑ στις 6.000 ευρώ.

Από τα όρια αυτά και κάτω, οι συνταξιούχοι – οφειλέτες λαμβάνουν το υπόλοιπο 60% της σύνταξης και από αυτή θα τους παρακρατείται κάθε μήνα ποσό 333,33 ευρώ για τα χρέη του ΕΦΚΑ και 100 ευρώ για τα χρέη του ΟΓΑ για 60 μήνες που οι οφειλές τους θα μηδενιστούν και θα σταματήσει η παρακράτηση.

Παραδείγματα

- Ελεύθερος επαγγελματίας που δικαιούται σύνταξη 900 ευρώ και χρωστά 25.000 ευρώ, θα πάρει το 40% της σύνταξης ήτοι 360 ευρώ και το υπόλοιπο 60% δηλαδή τα 540 ευρώ θα παρακρατηθούν για τον συμψηφισμό με χρέος 5.000 ευρώ ώστε η οφειλή να μειωθεί στις 20.000 ευρώ. Μετά τον συμψηφισμό θα πάρει όλη τη σύνταξη (900 ευρώ) και τα υπόλοιπα 20.000 ευρώ θα εξοφληθούν με μηνιαία παρακράτηση 333,33 ευρώ από τη σύνταξη για 60 μήνες. Στο διάστημα αυτό ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 567 ευρώ, και όταν μηδενιστεί η οφειλή θα πάρει τα 900 ευρώ.

- Ελεύθερος επαγγελματίας που δικαιούται σύνταξη 500 ευρώ και χρωστά 23.000 ευρώ πάρει το 40% της σύνταξης ήτοι 200 ευρώ. Η παρακράτηση με το υπόλοιπο 60% της σύνταξης είναι 300 ευρώ και υπολείπεται από τα 333 ευρώ που ορίζει η απόφαση ως ελάχιστο ποσό παρακράτησης. Επομένως, ο συνταξιούχος οφειλέτης θα έχει την παρακράτηση των 333 ευρώ και η σύνταξη που θα πάρει μέχρι να συμψηφιστεί το χρέος των 3.000 ευρώ θα είναι 167 ευρώ.

Με το ποσό αυτό θα μείνει έως ότου συμψηφιστούν με 60 δόσεις από τη σύνταξη και τα υπόλοιπα 20.000 ευρώ της οφειλής του. Όταν μηδενιστεί η οφειλή θα πάρει τα 500 ευρώ.

