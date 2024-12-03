Συνέντευξη στον Στέφανο Νικολαΐδη

Για την ολική επαναφορά της ιστορικής βιομηχανίας «Ελληνικά Άμυντικά Συστήματα», τον πολυπόθητο στόχο για λειτουργική κερδοφορία εντός του 2025, τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Οκτώβριο, αλλά και τα νέα μελλοντικά εξοπλιστικά project που βρίσκονται στα σκαριά, μίλησε στο skai.gr ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΣ, Νίκος Κωστόπουλος.

Αναλυτικά η συνέντευξη του κ. Νίκου Κωστόπουλου:

- Ανατρέχοντας σε ιστορικά στοιχεία για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα που φέτος κλείνουν 150 χρόνια ζωής, αντιλαμβανόμαστε ότι είστε ο μακροβιότερος επικεφαλής της Εταιρίας. Αν έπρεπε να κάνετε έναν απολογισμό για τα πέντε χρόνια που βρεθήκατε στο τιμόνι της ΕΑΣ, τι θα λέγατε; Πόσο αναπτύχθηκε η Εταιρία αυτήν την περίοδο; Μην ξεχνάμε ότι το 2019 η ΕΑΣ αποτελούσε μία από τις διαχρονικά πιο προβληματικές επιχειρήσεις του Δημοσίου.

Η διάσωση και ανάπτυξη μιας ιστορικής βιομηχανίας, συνυφασμένης με την άμυνα της χώρας, ήταν μεγάλη πρόκληση. Για δεκαετίες δεν είχε δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην εξυγίανση της από προηγούμενες κυβερνήσεις και διοικήσεις, με αποτέλεσμα να έχει βασικές ελλείψεις σε διαδικασίες, σχεδιασμό και οργάνωση. Ευτυχώς βρήκαμε γρήγορα το βηματισμό μας. Συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος αντιμετωπίστηκαν με πολλή και ποιοτική δουλειά των ανθρώπων μας, με την αρωγή των δύο συναρμόδιων υπουργείων, του ΥΠΕΟΟ και του ΥΠΕΘΑ, κλειδιά στην ολική επαναφορά της ιστορικής βιομηχανίας. Το πρώτο ως ο κύριος μέτοχος και φορέας της διαδικασίας εξυγίανσης, και το δεύτερο ως εποπτεύων φορέας και φυσικός αποδέκτης της δουλειάς μας.

- Κατά πόσο είναι υλοποιήσιμος ο στόχος για λειτουργική κερδοφορία μέσα στο επόμενο έτος;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώτα πρέπει να υλοποιηθεί η παραγωγική επένδυση στη μονάδα του Λαυρίου στο πλαίσιο της επικείμενης κοινοπραξίας, θα πρέπει να κινηθούμε με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες για να δούμε αποτελέσματα από αυτήν εντός του 2025, οπότε το πιθανότερο είναι ότι η νέα εταιρία θα ξεκινήσει να δίνει κέρδη μετά τον επόμενο χρόνο.

Όμως, εκτός από την κοινοπραξία με τον όμιλο CSG τρέχουμε πολλά άλλα projects, όπως η συντήρηση των πυραύλων Patriot, η συμμετοχή στο πρόγραμμα των πυραύλων IRIS-T που θα επεκταθεί σε νέες παραγγελίες 50 επιπλέον εκατομμυρίων ευρώ, η συνεργασία στην συμπαραγωγή των πυρομαχικών 155 και πολλά άλλα. Αναμένουμε ότι τα ΕΑΣ θα επιστρέψουν στην βιωσιμότητα ακόμα και πριν ξεκινήσει η κοινοπραξία να αποδίδει μέρισμα.

Παράλληλα, βρισκόμαστε ήδη σε συζήτηση με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και για νέα προγράμματα, όπως η συνολική παραγωγή των πυρομαχικών 155 χιλιοστών και η αναβάθμιση των ρουκετών των 122 χιλιοστών και των εκτοξευτών RM 70. Όλα αυτά γιατί σταθερά αποκαθίσταται η αξιοπιστία των ΕΑΣ εντός και εκτός Ελλάδας.

- Τον Οκτώβριο συναντηθήκατε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πόσο παραγωγική ήταν αυτή για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, όχι μόνο σε επίπεδο αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητάς τους, δεδομένου και του ευρωπαϊκού προγράμματος ASAP, αλλά και γεωστρατηγικής σημασίας;

Είχα την τιμή να συναντηθώ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Ζελένσκι σε μια συζήτηση για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα σε ένα πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας και αλληλεγγύης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αμυντική συνεργασία και στις δυνατότητες ενίσχυσης της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία ακόμα απόδειξη του ρόλου της Ελλάδας στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Ήταν απόρροια της συντεταγμένης προσπάθειάς μας, πάντα με τη στήριξη των συναρμόδιων υπουργείων να επαναφέρουμε τα ΕΑΣ στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη ως αξιόπιστο προμηθευτή και εταίρο.

- Ποια είναι τα οφέλη από τη συνεργασία με τον τσεχικό όμιλο CSG, για την παραγωγή πυρομαχικών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς και με τι κριτήρια επέλεξε η ελληνική κυβέρνηση τη συγκεκριμένη εταιρεία;

Δυο βασικές επιτυχίες προέκυψαν από την έγκριση των προτάσεων που καταθέσαμε από κοινού με τον όμιλο CSG στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ASAP και χρηματοδοτούνται από αυτό. Η πρώτη αφορά στη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης, world-class, γραμμής παραγωγής ΤΝΤ, εκρηκτικό απαραίτητο για την παραγωγή πυρομαχικών. Το νέο εργοστάσιο ΤΝΤ των ΕΑΣ θα είναι το δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής ΤΝΤ στην Ευρώπη.

Η δεύτερη αφορά στην δημιουργία γραμμής παραγωγής κόκκων base bleed, προωθητικής ύλης που αυξάνει το βεληνεκές και την αποτελεσματικότητα των πυρομαχικών πυροβολικού. Με τη συμμετοχή του ιδιώτη εταίρου το συνολικό ποσό που θα επενδυθεί για τα δυο προγράμματα αγγίζει τα €83 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και επίσης η πρώτη που καταφέρνουν να συμφωνήσουν την συνεργασία με έναν οίκο διεθνούς κύρους που θα συμβάλλει όχι μόνον οικονομικά, μέσα από συνολικές επενδύσεις που θα προσεγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ στις εγκαταστάσεις μας, αλλά –το σημαντικότερο- μεταφέροντας μας τεχνολογίες νέων προϊόντων που θα κάνουν την Αμυντική Βιομηχανία της χώρας μας πολύ πιο ανταγωνιστική, δημιουργώντας εκατοντάδες νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αμυντική αυτάρκεια της πατρίδας μας.

- Σε βάθος χρόνου, σε τι επίπεδα μπορεί να κυμανθεί ο τζίρος που θα παραχθεί μέσω της Κοινοπραξίας με τους Τσέχους;

Είναι αναμενόμενο ότι με την ενεργοποίηση της νέας παραγωγικής δραστηριότητας οι τζίροι θα μπορούν να φτάσουν ως και τα 200 εκατομμύρια σε πενταετή βάση από την κοινοπραξία, στην οποία τα ΕΑΣ θα κατέχουν την πλειοψηφία του 51%, συν όσα άλλα προγράμματα έχουν ήδη δρομολογηθεί, ή βρίσκονται σήμερα στο στάδιο του προγραμματισμού των ΕΑΣ.

- Ποιες οι προκλήσεις στον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση των ΕΑΣ; Το ότι είχε βασικό μέτοχο το κράτος διευκόλυνε ή παρεμπόδιζε;

Μια κρατική εταιρεία έχει την υποχρέωση να τηρεί τις επιταγές του σχετικού νόμου για τον τρόπο λειτουργίας της, καθώς κύριος μέτοχος είναι οι φορολογούμενοι πολίτες. Αυτό προσθέτει σημαντικό γραφειοκρατικό φορτίο, αλλά είναι και απαραίτητο για την νομιμότητα και τη διαφάνεια. Όταν προ πενταετίας ανέλαβα τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, υπήρχε μια σαφής οδηγία από τον κ. Πρωθυπουργό για νοικοκύρεμα, εξωστρέφεια και αναζήτηση συμμάχων. Για να επιτευχθεί αυτό έπρεπε να δημιουργηθεί το όραμα για την επόμενη μέρα στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας που είναι το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο της. Με πολλή επιμονή και υπομονή, με την υποστήριξη του προσωπικού της Εταιρείας, σήμερα μπορούμε να προσδοκούμε σε ένα μέλλον παραγωγικό και κερδοφόρο. Για τους ανθρώπους των ΕΑΣ και κυρίως για τον φορολογούμενο και βέβαιαγια την Αμυντική Βιομηχανία που όπως αντιλαμβάνεστε είναι εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

