Χρηματιστήριο: Το νέο «στοίχημα», τα «ατού» της αγοράς και οι εξωτερικοί κίνδυνοι

Έναν επώδυνο χρηματιστηριακό κύκλο 15 ετών κλείνει η χρηματιστηριακή αγορά έχοντας επιστρέψει στον Μάιο του 2010, πάνω από τις 1.800 μονάδες.

Η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε τα επίπεδα των 124 δισ. ευρώ, επιστρέφοντας… στις αρχές Σεπτεμβρίου 2008 όταν ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύονταν στις 3.131 μονάδες, έχοντας ανακάμψει σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν το ξέσπασμα της μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Η αγορά, όπως όλα δείχνει η πορεία της μέχρι τώρα, τον τρέχοντα μήνα θα καταγράψει τον 7ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, φαινόμενο το οποίο είχε καταγραφεί για τελευταία φορά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019 όταν είχε επτά συνεχόμενους μήνες θετικών αποδόσεων και αθροιστικά κέρδη 46,7%. Την περίοδο Νοεμβρίου 2024 έως και τη συνεδρίαση της Πέμπτης 22 Μαΐου 2025 κερδίζει 32,22%.

H αγορά ξεπέρασε τα επίπεδα των 1.700 μονάδων προς τα τέλη Απριλίου, σημαντική υπέρβαση, καθώς ήταν σε αυτά τα επίπεδα λίγο πριν την απώλειες της επενδυτικής βαθμίδας.

Η Ελλάδα έχασε την επενδυτική βαθμίδα στις 27 Απριλίου του 2010, όταν ο Standard & Poor's έγινε ο πρώτος οίκος που την υποβάθμισε σε «junk». Ο γενικός δείκτης «έγραψε» εκείνη την ημέρα 1.696,68 μονάδες, με πτώση 6% . Βέβαια είχε προηγηθεί η συνεχής πτώση από τις 2.327 μονάδες που βρισκόταν η αγορά στις αρχές του 2010, καθώς το φάσμα της διάσωσης της Ελλάδας ανοιγόταν όλο και πιο καθαρά, μέχρι τις 23 Απριλίου για την προσφυγή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σύμφωνα με έγκυρους τεχνικούς αναλυτές η ανοδική κίνηση που έχει ξεκινήσει από τις 1.320 μονάδες, φαίνεται να έχει αρκετά καύσιμα μαζί της, που βγάζουν άνετα στο κατώφλι του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων, με επόμενο στόχο και τα επίπεδα των 2.320 μονάδων, επίπεδα από τα οποία βρισκόταν η αγορά στις αρχές του 2010 (8 Ιανουαρίου 2010).

Η ανοδική κίνηση της αγοράς βρίσκει στηρίγματα:

-Στο ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, παρά την άνοδο, παραμένει ελκυστική, εάν κάποιος δει τη σχέση κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδος. Με βάση την εκτίμηση για ΑΕΠ στα 240 δισ. ευρώ το 2025 η κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία ανέρχεται στα 125 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί λίγο υψηλότερα από το 50% του ΑΕΠ.

Σε πρόσφατη ανάλυση η JP Morgan επισημαίνει ότι η αναλογία μεσαίων αποδόσεων και χαμηλού ρίσκου δικαιολογεί τη σύσταση overweight για το ελληνικό χρηματιστήριο. Στα θετικά στοιχεία επισημαίνονται επίσης οι επιστροφές κεφαλαίου από τις τράπεζες (με μερισματικές αποδόσεις 10% και επαναγορές μετοχών) και η ανάπτυξη του 2%. Επιπλέον, οι τράπεζες εμφανίζουν discount 20% με βάση το P/E, έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

- Στο ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έναν "ελεύθερο διάδρομο" ανάπτυξης σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ή άλλες απρόβλεπτες αρνητικές εξελίξεις στο ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Η ελληνική οικονομία θα είναι και το 2025, μια από τις πρώτες σε ανάπτυξη στην Ε.Ε.

Η κατεύθυνση κεφαλαίων από τις ΗΠΑ και όχι μόνον, που παρατηρείται προς την Ευρώπη ευνοεί το Χ.Α., καθώς εμφανίζει υψηλότερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

- Στη δημοσιονομική σταθερότητα: η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων βρίσκεται σε τροχιά υπεραπόδοσης υποστηρίζοντας το σενάριο μια θετικής αναθεώρησης των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

- Στη δυναμική που έχει δημιουργήσει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κυρίως στην αγορά των ομολόγων. Τα ελληνικά ομόλογα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, όταν εκδηλώνεται παγκόσμιο «ξεπούλημα» στις αγορές ομολόγων. Προσφάτως η JP Morgan ανανέωσε την «ψήφο» εμπιστοσύνης στα ελληνικά ομόλογα τα οποία τοποθετεί στις κορυφαίες επιλογές της διεθνώς χάρη στις ισχυρές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας καθώς και της ιδιαίτερα επιτυχημένης διαχείρισης του ελληνικού χρέους και συστήνει στους επενδυτές να τηρήσουν overweight στάση.

- Η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών. Η εικόνα της κερδοφορίας των εγχώριων εισηγμένων επανέφερε στο προσκήνιο τις επιδόσεις των εταιριών και την δυνητική τους αξία με βάση τα επικαιροποιημένα θεμελιώδη. Το πρώτο δείγμα γραφής των εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει α' τρίμηνο 2025 είναι μεν ικανοποιητικό σε σχέση με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, δείχνει ωστόσο ότι το 2025 θα είναι έτος σταθεροποίησης της κερδοφορίας.

- Το ρεκόρ που αναμένεται να καταγραφεί εφέτος στη μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιρειών, με τη μέση μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 5%. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες θα μοιράσουν εφέτος ... δώρα που θα κυμανθούν στα επίπεδα των 5 δισ. ευρώ, μερίσματα, που είναι και το υψηλότερο από το 2007, πριν αρχίσει η μεγάλη οικονομική κρίση, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 5,42 δισ. ευρώ.. Τότε όμως στο χρηματιστήριο υπήρχαν πολύ περισσότερες εισηγμένες εταιρείες έναντι της τωρινής περιόδου.

Οι εξωτερικοί κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι για την η ελληνική οικονομία και την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά είναι εξωτερικοί όπως:

- Γεωπολιτικές εντάσεις λόγω των πολεμικών συρράξεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

- Στασιμότητα ή και επιβράδυνση ευρωπαϊκών οικονομιών και κυρίως της γερμανικής. Μεγάλο μέρος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας κατευθύνονται σε ευρωπαϊκές οικονομίες, και σημαντικό μέρος εξ αυτών απορροφάται από τη γερμανική οικονομία. Κατ' επέκταση στασιμότητα ή ακόμα χειρότερα ύφεση στην γερμανική οικονομία θα επηρεάσει αρνητικά την ελληνική οικονομία.

- Πιθανή αναζωπύρωση του παγκοσμίου εμπορικού πολέμου, αν και η Ελλάδα είναι λιγότερο εκτεθειμένη στους κινδύνους που προκύπτουν για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

