ΥΠΕΘΟ: Η διαδικασία για την επιστροφή ενός ενοικίου στους δικαιούχους

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημοσίευσε σήμερα τη διαδικασία για την είσπραξη ενός ενοικίου από τους δικαιούχους στις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους. Ειδικότερα:

1. Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση

2. Όσοι από τους δικαιούχους δεν έχουν συμπληρώσει τον αριθμό μισθωτηρίου στο αντίστοιχο εικονίδιο της δήλωσης (κωδικός 081) θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν χωρίς κανένα πρόστιμο ως τις 15 Ιουλίου, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση

3. Ακόμη και για όσους δεν προλάβουν αυτή την ημερομηνία (15/7/2025) έχει ήδη προβλεφθεί η χρονική ευχέρεια να το κάνουν ως τις 30 Σεπτεμβρίου

4. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα δεν έχει πρόστιμο

5. Ο υπολογισμός του ενοικίου γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής . Άρα, ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι η διάταξη για τη διαδικασία καταβολής ενός ενοικίου στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης».

Υπενθυμίζεται ότι προθεσμία μέχρι τις 15 Ιουλίου έχουν όλοι όσοι μένουν στο νοίκι να δηλώσουν το ακριβές ποσό του μισθώματος που καταβάλλουν, προκειμένου να λάβουν και τη σχετική ενίσχυση το Νοέμβριο. Παράλληλα, μια «δεύτερη ευκαιρία» να δηλώσουν λύση μίσθωσης χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο, έχουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός εκείνοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν το έχουν πράξει ως τώρα. Εντούτοις, η δήλωση λύσης της μίσθωσης κρύβει και «παγίδες».

Η δήλωση λύσης μιας μίσθωσης στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ έχει καταρχήν αποκλειστικά φορολογικό σκοπό, όπως τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Υποβάλλεται για να ενημερώσει την Φορολογική Αρχή ότι ο μισθωτής έχει παύσει να καταβάλει μισθώματα για τη μίσθωση αυτή.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της «επιστροφής ενοικίου» είναι:

- να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, έως τις 15 Ιουλίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης, η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και

- να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε προηγουμένου έτους του μισθωτή.

Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου που αφορούν ενεργές μισθώσεις κατά το έτος 2024, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων για την ενίσχυση, υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, με τα οποία υπολογίστηκε το ποσό της ενίσχυσης, είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα καταβολή εν όλω ή εν μέρει ποσών ενίσχυσης αχρεωστήτως, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται με τόκο 0,73% μηνιαίως από την ημερομηνία χορήγησης.

Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις ο δικαιούχος αποκλείεται και από κάθε χορήγηση της ενίσχυσης ενοικίου για τα επόμενα 3 έτη.

