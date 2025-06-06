Η ρωσική κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 20% την Παρασκευή, λέγοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται και ο πληθωρισμός επιβραδύνεται.

«Οι τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων, συνεχίζουν να μειώνονται. Ενώ η αύξηση της εγχώριας ζήτησης εξακολουθεί να υπερβαίνει τις δυνατότητες επέκτασης της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών, η ρωσική οικονομία επιστρέφει σταδιακά σε μια ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Μια δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρούσε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο. Αυτό βρισκόταν στο 21% από τον περασμένο Οκτώβριο για να περιορίσει τον πληθωρισμό στην υπερθερμασμένη οικονομία, η οποία επικεντρώνεται στις ανάγκες του στρατού που μάχεται στην Ουκρανία.

Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας μειώθηκε στο 1,5% σε ετήσια βάση τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2025, σε σύγκριση με 4,3% πέρυσι, προκαλώντας έντονη κριτική στην διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα.

Οι τιμές καταναλωτή έχουν αυξηθεί κατά 3,39% από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με 3,88% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού μειώθηκε κάτω από το 10% τον Μάιο, αφού κορυφώθηκε στο 10,34% τον Μάρτιο.

Η κεντρική τράπεζα προβλέπει πληθωρισμό φέτος στο 7% έως 8% και οικονομική ανάπτυξη στο 1% έως 2%. Το υπουργείο Οικονομίας είναι πιο αισιόδοξο, προβλέποντας ανάπτυξη 2,5%.

Η άνοδός του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να φέρει τη Ρωσία και την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι χωρίς κανένα σημάδι σημαντικής εξέλιξης στις συνομιλίες, το ρούβλι περιμένει μια ώθηση για να αρχίσει να πέφτει.

