Eurostat: Αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% σε ευρωζώνη και ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% στην ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025, μετά από +1,2% στην ευρωζώνη και +1,4% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2025, το ΑΕΠ στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από +0,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2024).

Η Ιρλανδία (+9,7%) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από τη Μάλτα (+2,1%) και την Κύπρο (+1,3%). Ύφεση (αρνητική ανάπτυξη) κατέγραψαν το Λουξεμβούργο (-1,0%), η Σλοβενία (-0,8%), η Δανία και η Πορτογαλία (και οι δύο -0,5%).

Η Ελλάδα κατέγραψε μηδενική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο.

Πηγή: skai.gr

