Μέχρι πότε δηλώνετε τα ακριβή ποσά του ενοικίου για να πάρετε την κρατική ενίσχυση

Προθεσμία μέχρι τις 15 Ιουλίου έχουν όλοι όσοι μένουν στο νοίκι να δηλώσουν το ακριβές ποσό του μισθώματος που καταβάλλουν, προκειμένου να λάβουν και την σχετική ενίσχυση το Νοέμβριο. Παράλληλα, μια «δεύτερη ευκαιρία» να δηλώσουν λύση μίσθωσης χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο, έχουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός εκείνοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν το έχουν πράξει ως τώρα. Εντούτοις, η δήλωση λύσης της μίσθωσης κρύβει και «παγίδες».

Η δήλωση λύσης μιας μίσθωσης στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ έχει καταρχήν αποκλειστικά φορολογικό σκοπό, όπως τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Υποβάλλεται για να ενημερώσει την Φορολογική Αρχή ότι ο μισθωτής έχει παύσει να καταβάλει μισθώματα για τη μίσθωση αυτή.

Ποια είναι η «παγίδα» στην δήλωση λύσης μίσθωσης

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την ΠΟΜΙΔΑ, στον νομικό κόσμο και τις διαδικασίες του η δήλωση αυτή όχι μόνον δεν βοηθά ή διευκολύνει τον εκμισθωτή να πάρει το ακίνητό του ελεύθερο, αλλά αντιθέτως κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως καταγγελία της μίσθωσης με δυσμενέστατες συνέπειες σε βάρος του. Η κυριότερη από αυτές έχει να κάνει με το ότι αν δεν του έχει αποδοθεί το ακίνητο, τότε δεν μπορεί να καταφύγει στην ταχεία διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου, γιατί αυτή δεν εφαρμόζεται στις λυμένες μισθώσεις, παρά μόνον στις ενεργές!

Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες εκμισθωτές -όπως συστήνει η ΠΟΜΙΔΑ- θα πρέπει να δηλώνουν στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ λύση της μίσθωσης, μόνον αφού έχουν παραλάβει τη χρήση και τα κλειδιά του ακινήτου τους!!!

Σε κάθε περίπτωση, με την απόφαση Α.1068/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων προβλέπεται προθεσμία μέχρι τις 30/6 για να:

προβούν οι συνιδιοκτήτες και οι μισθωτές ενεργών μισθώσεων, στις ενέργειες αποδοχής ή απόρριψης των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέχρι 1/6, εφόσον δεν το έχουν πράξει ήδη.

υποβάλουν οι εκμισθωτές τη δήλωση λύσης της μίσθωσης χωρίς κυρώσεις για μισθώσεις που έληξαν μέχρι 30/4, εφόσον δεν το έχουν πράξει.

Επισημαίνεται ότι οι μισθωτές /συνιδιοκτήτες μπορούν να ανατρέξουν στις ψηφιακές δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Ακίνητα > Δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων > Είσοδος στην Εφαρμογή, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, για να αποδεχτούν ή όχι ψηφιακά τη σχετική δήλωση.

Πως θα δηλώσετε τα ενοίκια για να πάρετε ολόκληρη την ενίσχυση

Την ίδια ώρα, «τρέχει» και η διαδικασία δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, μια τυπική διαδικασία που όμως ειδικά φέτος προκαλεί προστριβές ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές με «φόντο» την καταβολή της περιβόητης «επιστροφής ενοικίου» τον προσεχή Νοέμβριο.

Προκειμένου, οι μισθωτές να λάβουν ως ενίσχυση ολόκληρο το ποσό που πληρώνουν θα πρέπει να αναγράψουν και το ακριβές μίσθωμα στην δήλωση.

Όσοι μέχρι σήμερα λοιπόν «έκρυβαν» μέρος του ενοικίου που πλήρωναν και θέλουν πλέον να το «εμφανίζουν», ενόψει της καταβολής της ενίσχυσης, μοιραία σε αρκετές περιπτώσεις έρχονται σε αντιπαράθεση με τους εκμισθωτές.

Άλλωστε, ο υπολογισμός της επιστροφής ενοικίου θα διενεργείται χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της «επιστροφής ενοικίου» είναι:

- να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, έως τις 15 Ιουλίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης, η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και

- να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε προηγουμένου έτους του μισθωτή.

Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου που αφορούν ενεργές μισθώσεις κατά το έτος 2024, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων για την ενίσχυση, υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, με τα οποία υπολογίστηκε το ποσό της ενίσχυσης, είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα καταβολή εν όλω ή εν μέρει ποσών ενίσχυσης αχρεωστήτως, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται με τόκο 0,73% μηνιαίως από την ημερομηνία χορήγησης.

Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις ο δικαιούχος αποκλείεται και από κάθε χορήγηση της ενίσχυσης ενοικίου για τα επόμενα 3 έτη.



