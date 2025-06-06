Στουρνάρας στο Bloomberg: Υπέρ της παύσης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να κάνει ένα διάλειμμα από τη μείωση των επιτοκίων για να δώσει στους αξιωματούχους την ευκαιρία να αξιολογήσουν τους πρόσφατους κραδασμούς, ιδίως από το εμπόριο, σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

«Τώρα το καλύτερο είναι να περιμένουμε και να δούμε», δήλωσε στο Bloomberg ο κ. Στουρνάρας. «Έχει σχεδόν τελειώσει, αλλά με τέτοια αβεβαιότητα παγκοσμίως δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι έχει τελειώσει».

Οι δηλώσεις αυτές κινούνται στο ίδιο κλίμα με τα σχόλια της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ την Πέμπτη μετά τη μείωση των επιτοκίων για όγδοη φορά, στο 2%. Η κίνηση αυτή άφησε τους αξιωματούχους «σε καλή θέση για να πλοηγηθούν στις αβέβαιες συνθήκες που θα προκύψουν», δήλωσε η ίδια.

Οι αξιωματούχοι προβλέπουν μια παύση στη μείωση επιτοκίων τον Ιούλιο, ενώ ορισμένοι ενδεχομένως να θεωρούν ότι η εκστρατεία μείωσης έχει τελειώσει, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πηγή με γνώση του ζητήματος.

Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι μια νέα μείωση του κόστους δανεισμού θα απαιτούσε την αποδυνάμωση της οικονομίας των 20 χωρών της ευρωζώνης πέραν των όσων προβλέπονται σήμερα, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να παραμείνει κάτω από τον στόχο του 2% - ένα σενάριο που δεν βλέπει να συμβαίνει.

«Ο πήχης για άλλη μια μείωση των επιτοκίων είναι υψηλός, για τον Ιούλιο και μετά», δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη στο Bloomberg στο Λονδίνο. «Θα χρειαζόταν μεγάλες εκπλήξεις προς τα κάτω για να μειωθούν τα επιτόκια ξανά - άρα, πολύ ασθενέστερη ανάπτυξη ή πολύ ισχυρότερο αποπληθωρισμό. Αλλά κρατάμε όλες τις επιλογές ανοιχτές, καθώς η αβεβαιότητα είναι υψηλή και υπάρχουν πολλοί γνωστοί και άγνωστοι παράγοντες».

Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο, στο 1,9%. Οι νέες προβολές της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη προβλέπουν αύξηση των τιμών μόλις κατά 1,6% το 2026, προτού φθάσουν το 2% το 2027.

«Εάν υπάρξει μια αντιστροφή της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ και μια πιο προσεκτική δημοσιονομική πολιτική στις ΗΠΑ, η ισχύς του ευρώ μπορεί να αντιστραφεί γρήγορα», σημείωσε.

Ταυτόχρονα, η οικονομία έχει αποδειχθεί ανθεκτική με μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη επίδοση στην αρχή του έτους, η οποία αναθεωρήθηκε ακόμη υψηλότερα την Παρασκευή, σε τριμηνιαία αύξηση κατά 0,6%. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη βιώσει την πλήρη ισχύ των αμερικανικών δασμών. Η ΕΚΤ αναμένει ανάπτυξη 0,9% φέτος και 1,1% το επόμενο έτος.

«Εάν η οικονομία συνεχίσει όπως έχουμε προβλέψει, νομίζω ότι θα παραμείνουμε στο 2%», δήλωσε ο Στουρνάρας. «Αν η οικονομία αποδυναμωθεί, μπορεί να πάμε κάτω από αυτό το επίπεδο. Αν η οικονομία ενισχυθεί, μπορεί να αλλάξουμε πορεία».

