Κυβερνητική παρέμβαση για το ζήτημα των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας προανήγγειλε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Action24, στη διάρκεια πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ο οποίος έθεσε, για ακόμη μία φορά, το θέμα των αυξήσεων των τιμών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας.

Ερωτηθείς σχετικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου απάντησε: «Προφανώς το ζήτημα μας απασχολεί πάρα πολύ, συλλογικά ως κυβέρνηση. Προφανώς υπάρχουν πολύ υψηλές αυξήσεις στις τιμές στα ασφάλιστρα που πληρώνουμε τους τελευταίους μήνες και προφανώς θα πρέπει και θα το κάνουμε, θα επεξεργαστούμε και επεξεργαζόμαστε ήδη ένα σχέδιο προκειμένου να το παρουσιάσουμε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή προκειμένου να ρυθμίσουμε και να παρέμβουμε με έναν τρόπο δίκαιο στο κομμάτι αυτό».

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε πως «η στιγμή είναι τώρα, γιατί τώρα θα ανακοινωθούν οι αυξήσεις του 2025», με τον κ. Τσάπαλο να απαντά πως «δεν θα αργήσει ο χρόνος» και σε άλλο σημείο να αναφέρει: «η κυβέρνηση έχει ως αποστολή να εντοπίζει στρεβλώσεις, υπερβολές και να έρχεται και να παρεμβαίνει. Το κάναμε με τις τράπεζες. Εξετάζουμε ένα σχέδιο…είναι θέμα χρόνου… Όπως το κάναμε με τις τράπεζες, έτσι θα το κάνουμε και σε αυτόν τον κλάδο και σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο προκύπτουν τέτοιες υπερβολές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

