Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και ECOFIN.

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Eurogroup όπου η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση για τις οικονομικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης κατά την επόμενη πενταετία, υπό το φως της έναρξης του νέου νομοθετικού κύκλου. Θα συζητηθούν, επίσης, οι συστάσεις που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, αλλά και η πρόοδος των εργασιών όσον αφορά την υιοθέτηση του Ψηφιακού Ευρώ.

Εν συνεχεία οι Υπουργοί θα παρακαθίσουν σε άτυπο δείπνο εργασίας που διοργανώνει η πολωνική Προεδρία, με θέμα τους τρόπους αντιμετώπισης των αυξημένων τιμών της ενέργειας και το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ.

Στη συνεδρίαση του ECOFIN, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, η πολωνική Προεδρία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της για το πρώτο εξάμηνο του έτους στον τομέα των οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων. Εν συνεχεία, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με την ανάγκη απλοποίησης και μείωσης των διοικητικών βαρών προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης ενώ αναμένεται να εγκριθούν τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία. Το Συμβούλιο αναμένεται επίσης να εκδώσει συστάσεις σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά-διαρθρωτικά σχέδια που υπέβαλαν μέχρι στιγμής 21 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθώς επίσης και συστάσεις για τις χώρες που υπόκεινται επί του παρόντος σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Στο πλαίσιο του Προγεύματος του ECOFIN θα διεξαχθεί συζήτηση για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία, παρουσία του Ουκρανού Υπουργού Οικονομικών.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

