Ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και τη στόχευση των σχετικών κονδυλίων στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν από το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη και συμμετοχή του Παύλου Γερουλάνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Παναγιώτης Κορκολής, Γενικός Διευθυντής του «ΕΝΑ», από τα συνολικά 36 δισ. ευρώ που προβλέπονται για την Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία μόλις 7,1 δισ. ευρώ μέχρι 10 Οκτωβρίου 1024, δηλαδή ποσοστό μόλις 25% ενώ απομένει λίγο περισσότερο από ένας χρόνος για την ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού εργαλείου.

Ο Παναγιώτης Κορκολής τόνισε ότι η Ελλάδα χάνει μια ιστορική ευκαιρία να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο καθώς το ελληνικό σχέδιο, με ευθύνη της κυβέρνησης, πάσχει από τέσσερις βασικές αδυναμίες: την έλλειψη στόχου για μείωση των ανισοτήτων, την απουσία στήριξης της εγχώριας παραγωγής, την υποχώρηση των δημόσιων πολιτικών και του ρόλου του κράτους και το έλλειμμα περιφερειακής διάστασης στην κατανομή των πόρων.

Επίσης πρόσθεσε ότι η απευθείας σύνδεση της χρηματοδότησης των δανειακών κεφαλαίων με τις συστημικές τράπεζες και όχι μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποκλείονται από την πρόσβαση στα κονδύλια.

Ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι η διεύθυνση και ο συντονισμός του προγράμματος από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν οδηγήσει σε κακή διαχείριση των πόρων, σε καθυστερήσεις και δυσκολίες στην απορρόφηση των κονδυλίων. Τόνισε ότι το έλλειμμα αξιόπιστων στοιχείων και διαφάνειας καθιστά την παρακολούθηση της πορείας του ελληνικού σχεδίου δύσκολα ιδιαίτερα ειδικά σε ότι αφορά τα έργα που απεντάσσονται .

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, σχολίασε ότι στόχος της εκδήλωσης δεν ήταν να προωθήσει πολιτικές ατζέντες, αλλά να αναδείξει τα πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο κ. Φαραντούρης τόνισε ότι η κριτική που ασκείται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η ελληνική κοινωνία δεν έχει ωφεληθεί στο βαθμό που θα έπρεπε από τους διαθέσιμους πόρους. «Το τέλος του Ταμείου πλησιάζει και η αξιοποίηση παραμένει ελλιπής», δήλωσε.

