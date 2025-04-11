Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των ακριβών συντεταγμένων όπου θα παραχωρηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Νότια Κρήτη 1» και «Νότια Κρήτη 2», καθώς και για την επιλογή του είδους της σύμβασης ως «Σύμβασης Μίσθωσης».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα ακολουθήσει η Υπουργική Απόφαση που θα αφορά την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού.

Η σημερινή Υπουργική Απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποδοχής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εν λόγω θαλάσσιες περιοχές που υπεβλήθη από την εταιρεία Chevron Balkans Exploration B.V., η οποία πραγματοποιήθηκε με την -από 4/4/2025- Υπουργική Απόφαση.

«Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωστρατηγικά ισχυρή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σταύρος Παπασταύρου για Cgevron: Μέχρι τον Αύγουστο να έχουμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού

«Ο ρόλος της Ελλάδας είναι να αποτελεί δύναμη σταθερότητας, να συνιστά έναν εξαγωγέα ενεργειακής ασφάλειας, αλλά παράλληλα να δημιουργήσει, μέσω της ενέργειας, με τη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες γειτονικές χώρες, ένα πλαίσιο συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια», σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Αναφερόμενος μάλιστα στο ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα, σημείωσε ότι αποτελεί μία «τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης» και μια σημαντική αλλαγή λόγω της γεωπολιτικής διάστασης που ενέχει. Τόνισε, ωστόσο, πως η Πολιτεία πρέπει να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία πριν το τέλος του φετινού έτους. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι, «η πρώτη υπουργική απόφαση υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή, η επόμενη υπογράφεται αύριο και μέχρι το τέλος Απριλίου, νομίζω ότι θα δημοσιεύσουμε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον διαγωνισμό, με στόχο μέχρι τον Αύγουστο να έχουμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και στη συνέχεια πριν το τέλος του έτους να πάμε στη Βουλή των Ελλήνων». Μιλώντας για την αγορά και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, τόνισε ότι, «η μη ύπαρξη εσωτερικής αγοράς πλήττει τα ευάλωτα νοικοκυριά και την ανταγωνιστικότητά μας». «Χρειαζόμαστε δράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χρειαζόμαστε τώρα. Θα είμαστε πολύ επίμονοι σε αυτό το μέτωπο, μαζί με συναδέλφους από την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και άλλες χώρες», σημείωσε, ενώ τόνισε πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις για δράσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων και για το αυξημένο κόστος ενέργειας την περίοδο Δεκεμβρίου - Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

