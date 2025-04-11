Ο χρυσός είναι το «καλύτερο καταφύγιο» στην εποχή των δασμών Τραμπ

Ο χρυσός ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ πάνω από τα 3.200 δολάρια η ουγγιά, τη στιγμή που εντείνονται οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο των δασμών στην παγκόσμια οικονομία. Ο χρυσός, όλα δείχνουν, ότι αποτελεί το καλύτερο καταφύγιο για τους επενδυτές, προκειμένου να διασώσουν τα χρήματά τους μέχρι να επέλθει ισορροπια στις αγορές.

Οι τιμές του χρυσού κέρδισαν έως και 1,9% στα 3.237,89 δολάρια την Παρασκευή, επισκιάζοντας το προηγούμενο υψηλό όλων των εποχών, το οποίο καταγράφηκε την Πέμπτη. Η εβδομαδιαία αύξηση ήταν περίπου 6%.

Οι κίνδυνοι και η αβεβαιότητα παρέμειναν ακόμη και μετά την 90ήμερη παύση της αύξησης των δασμών για τους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, με τους δασμούς σε όλες τις κινεζικές εισαγωγές να φτάνουν πλέον το 145%. Σε απάντηση, η Κίνα αύξησε την Παρασκευή τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο 125%, ενώ χαρακτήρισε τις ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης «αστείο», λέγοντας ότι δεν τα θεωρεί πλέον άξια αντιστοίχισης.

Ωστόσο, «ο χρυσός είναι το καλύτερο μέρος για να βρεθείς στην αγορά τώρα», είπε η Liu Yuxuan, ερευνήτρια πολύτιμων μετάλλων με έδρα τη Σαγκάη στην Guotai Jun'an Futures Co. «Η άνευ προηγουμένου εμπορική ένταση έχει βαθύνει τη δυσπιστία έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, εντείνοντας τη ζήτηση για» άλλα περιουσιακά στοιχεία ασφάλειας, πρόσθεσε.

Το ράλι του χρυσού που ξεπέρασε το 20% φέτος, ενισχύθηκε επίσης από τις κεντρικές τράπεζες και τις ελπίδες για μεγαλύτερη νομισματική χαλάρωση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Την Πέμπτη, τα στοιχεία έδειξαν ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός στις ΗΠΑ μειώθηκε σε γενικές γραμμές τον Μάρτιο, με τους επενδυτές να τιμολογούν τώρα τις προσδοκίες για τρεις μειώσεις των επιτοκίων στο υπόλοιπο του έτους, με πιθανότητα τέταρτης. Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως ωφελούν τον χρυσό καθώς δεν πληρώνει τόκους.

