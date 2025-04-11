Φόρουμ Δελφών: Οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας - Ποιο μπορεί να είναι το «νέο Ταμείο Ανάπτυξης»

Του Στέλιου Κάνδια - Αποστολή στους Δελφούς

Η ελληνική οικονομία έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα, με νέες εξωτερικές, αλλά και εσωτερικές όπως το δημογραφικό, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα της συζήτησης μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, του CEO της τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωροπούλου και του προέδρου της Grant Thornton Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Νίκου Καραμούζη στο 10ο οικονομικό φόρουμ των Δελφών.

Ως «πεδίο ευκαιρίας» παρουσιάστηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών, με τον κ. Μεγάλου να εκτιμά ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο νέου «Ταμείου Ανάπτυξης».

«Πρέπει να διευρύνουμε την επενδυτική βάση»

Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Δεν έτυχε αυτό, ήταν αποτέλεσμα σκληρής μεταρρυθμιστικής δουλειάς, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στις απορροφήσεις όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είμαστε 2οι στην απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ, στις 7 πρώτες θέσεις στο Ταμείο Ανάπτυξης, είπε, υπογραμμίζοντας τη συνεχή αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που του χρόνου θα υπερβεί τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να διευρύνουμε την επενδυτική βάση, θέλουμε περισσότερες επιχειρήσεις με πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα, παρατήρησε πάντως ο κ. Παπαθανάσης.

Είμαστε ανοιχτοί ως χώρα στις μεταρρυθμίσεις, άλλες χώρες το φοβούνται, πρόσθεσε ο υπουργός. Πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Απλοποιούμε διαδικασίες, παραχωρούμε αρμοδιότητες και βλέπουμε μεγάλη εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων, και παραγωγικών, όχι μόνο στα ακίνητα. Η Ελλάδα δεν είναι πια η χώρα με τη μεγαλύτερη ανεργία. Το 2019 δεν είχαμε ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία... Σήμερα μπήκαμε σε μια νέα εποχή, η Ευρώπη ξυπνάει, μιλάει για ενιαίο αμυντικό δόγμα και με τη ρήτρα διαφυγής μάς δίνει ευκαιρία ανακατεύθυνσης πόρων. Ο Νίκος Παπαθανάσης παραδέχθηκε πάντως ότι «έχουμε έλλειψη ψηφιακών έργων. Αν είχαμε, το Ταμείο Ανάπτυξης θα είχε προχωρήσει πιο γρήγορα».

«Το μεταρρυθμιστικό μας έργο θα συνεχιστεί», δεσμεύτηκε ο κ. Παπαθανάσης.

«Πρέπει να προχωρήσουμε γρηγορότερα»

Πιστεύω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων και του μάνατζμεντ, όχι των χωρών, διευκρίνισε από πλευράς του ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Στην Ελλάδα υπάρχει σύστημα νεοφυών επιχειρήσεων που πάει αρκετά καλά, θα μπορούσε να πηγαίνει καλύτερα. Υπάρχουν ζητήματα χρηματοδότησης. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων στην τεχνολογία με αξιοποίηση των κονδυλίων. Έχουμε και αμυντική βιομηχανία, τόνισε, σημειώνοντας τις μεγάλες προοπτικές του κλάδου για τη χώρα και φέρνοντας ως παράδειγμα τη Metlen.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ζήτησε στο πλαίσιο αυτό την επαναφορά του νόμου του 2011 που απαιτούσε 30% Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) για κάθε εξοπλιστική προμήθεια άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Προχωράμε, αλλά χρειάζεται να επιταχύνουμε δεν προχωράμε τόσο γρήγορα όσο άλλοι. Αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος έχει ευθύνες, τόνισε νωρίτερα ο κ. Θεοδωρόπουλος.

«Πάθαμε και μάθαμε»

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι το 2024 η οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 2,3% του ΑΕΠ, μια καλή ένδειξη του πού βρισκόμαστε ως χώρα. Είχαμε καθαρή αύξηση πιστώσεων στην ιδιωτική οικονομία 12%, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα επισήμανε ο κ. Μεγάλου. Ένα μεγάλο μέρος της απευθύνθηκε σε ΜμΕ, και ένα ικανό μέρος σε μεγάλες επιχειρήσεις εξήγησε.

Όπως ανέφερε, η τράπεζα Πειραιώς και το τραπεζικό σύστημα ευρύτερα, έχει και κεφάλαια και ρευστότητα και διάθεση να χρηματοδοτήσει οποιοδήποτε χρηματοδοτήσιμο έργο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δανείζονται με πολύ χαμηλότερες τιμές απ’ ό,τι στην Ευρώπη λόγω του ανταγωνισμού τόνισε. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ωστόσο αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα δανεισμού. «Στα χρόνια της κρίσης πάθαμε και μάθαμε, και δεν θέλουμε να ξαναπάθουμε, παρότι δεν προκάλεσαν την κρίση στην Ελλάδα οι τράπεζες» ξεκαθάρισε ο CEO της Πειραιώς. Η Ελλάδα ήταν υπόδειγμα απορροφητικότητας του Ταμείου Ανάκαμψης, με συμβολή και των τραπεζών. Ο κ. Μεγάλου δήλωσε δε, ότι η άμυνα μπορεί να μας χρηματοδοτεί τα επόμενα 10 χρόνια, θα μπορούσε να είναι το νέο Ταμείο Ανάπτυξης.



«Προς καταστροφή στο δημογραφικό»



Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Grant Thornton Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Νίκος Καραμούζης, σημείωσε πως έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες για επενδύσεις, αλλά τα μνημόνια δεν βοήθησαν, μάς πήγαν πίσω.

Έχουμε, είπε ο κ. Καραμούζης, συνεχή αύξηση ρευστότητας κεφαλαίων, και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Έχουμε όμως και χρόνια υστέρηση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στις προκλήσεις της οικονομίας ο κ. Καραμούζης τόνισε ότι τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεχίζουν να διευρύνονται. Επίσης, η χώρα αντιμετωπίζει δομικά ζητήματα: χρειάζεται ισχυρές μεταφορές, υπάρχει συρρίκνωση εγχώριας αγοράς λόγω δημογραφικού, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές για να ανταγωνιστούν οι επενδύσεις είναι 50% στα ακίνητα και 30% στις επιχειρήσεις.

Χρειάζεται ενίσχυση αγροτικής παραγωγής, προσέλκυση επενδύσεων, αποτελεσματική διαχείριση υδάτινων πόρων, αντιμετώπιση του δημογραφικού πάμε για καταστροφή στο δημογραφικό, με εκτιμήσεις για 7,5 εκατομμύρια πληθυσμό το 2050 προειδοποίησε.

Πηγή: skai.gr

