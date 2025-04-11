Φόρουμ των Δελφών: Το δημοκρατικό πείραμα των ΗΠΑ κινδυνεύει με κατάρρευση

Στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 9 έως τις 12 Απριλίου, ο Martin Wolf, Chief Economics Commentator των Financial Times, συνομίλησε με τον Αλέξη Παπαχελά, Διευθυντή της εφημερίδας «Καθημερινή», για τη βαθιά κρίση του δημοκρατικού καπιταλισμού, τις αιτίες της και τις γεωπολιτικές συνέπειες της νέας προεδρίας Τραμπ.

Ο Martin Wolf ξεκίνησε με μία φράση του Έρνεστ Χέμινγουεϊ για τη διαδικασία της χρεοκοπίας: «Πρώτα αργά, μετά πολύ γρήγορα», υπογραμμίζοντας ότι έτσι ξεδιπλώνεται και η κρίση του δημοκρατικού καπιταλισμού. Όπως είπε, μέχρι το 2007 όλα κυλούσαν με αργό ρυθμό, χωρίς βαθιές πολιτικές αναταράξεις, αλλά η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε έναν διαφορετικό κόσμο, όπου οι πολιτικές και ακαδημαϊκές ελίτ απέτυχαν, και ο λαός επλήγη σκληρά. Ακολούθησε βαθιά ύφεση, κατάρρευση της εμπιστοσύνης και η άνοδος ενός πολιτικού ρεύματος που βρήκε έκφραση στον πρόεδρο Τραμπ.

Σχολιάζοντας την άνοδο του Τραμπισμού, τόνισε ότι «δεν μιλάμε για κατάληψη του κράτους, αλλά για κατάκτηση μέσω των εκλογών». Εξήγησε ότι η δεξιά κατάφερε να συγκροτήσει μια εύθραυστη αλλά αποτελεσματική συμμαχία ανάμεσα στους πλουτοκράτες και τη μικρομεσαία τάξη, που νιώθει επισφαλής και απαξιωμένη. «Αυτή η συμμαχία απαιτεί έναν χαρισματικό ηγέτη που να είναι αρεστός στη μεσαία τάξη και ταυτόχρονα αποδεκτός από την οικονομική ελίτ», σημείωσε.

Στο πρόσωπο του Τραμπ, ο Wolf βλέπει έναν εξαιρετικό δημαγωγό, «έναν άνθρωπο που απολαμβάνει να δίνει διαταγές, όπως η βασίλισσα στην “Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων”».

Εξέφρασε επίσης την έκπληξή του για την επιρροή που ασκεί ο Ίλον Μασκ στη νέα διοίκηση Τραμπ. Ο Μασκ, κατά τον ίδιο, καταστρέφει το σύστημα που – όπως λέει – εμποδίζει τον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει, και έχει καταστεί ο ισχυρότερος σύμβουλος του προέδρου.

Αναφέρθηκε επίσης στον κίνδυνο εκτροχιασμού του αμερικανικού δημοκρατικού πειράματος, μιλώντας για «επαναστατική» δράση στο εσωτερικό των ΗΠΑ που επιχειρεί να μετατρέψει την προεδρία σε σχεδόν δικτατορική εξουσία. «Αν αυτό συμβεί, θα σημάνει τη διάλυση ενός συστήματος αιώνων», ανέφερε, παραλληλίζοντας την κατάσταση με την κατάρρευση της ρωμαϊκής δημοκρατίας. «Ήδη καταστρέφουν την παγκόσμια φιλελεύθερη τάξη», προειδοποίησε.

Ο Wolf σημείωσε πως η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη σε σχέση με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα αν ξεσπάσει ένας εμπορικός ή ακόμη και πολεμικός ανταγωνισμός με την Κίνα. Δήλωσε ότι δεν προβλέπει εισβολή στην Ταϊβάν, αλλά αν συμβεί, αυτό θα προκύψει από βήματα στην εμπορική πολιτική. «Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα θα πρέπει να είναι βέβαιες ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αξιόπιστος εταίρος», παρατήρησε.

Όσον αφορά την Ευρώπη, υπογράμμισε ότι υπάρχει ελπίδα συσπείρωσης, αλλά τα εμπόδια είναι μεγάλα. Αναφέρθηκε στην έκθεση Ντράγκι και τόνισε την ανάγκη για βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, δημιουργία σωστής ενιαίας αγοράς και στήριξη μεγάλων επιχειρήσεων – κάτι εξαιρετικά δύσκολο σε μια Ένωση 27 χωρών με αντικρουόμενα συμφέροντα. «Δεν προβλέπω εισβολή του Πούτιν σε χώρα της ΕΕ», σημείωσε, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οικοδόμησης πιο ορθολογικών σχέσεων με την Κίνα, εφόσον χαθεί η εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ – αν και εκτίμησε πως κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

