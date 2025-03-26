Χρηματιστήριο: Kλείσιμο με άνοδο 1,17% - Σε νέα υψηλά 15 ετών η αγορά

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.740 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών. Η άνοδος της αγοράς συνοδεύθηκε από εκρηκτική αύξηση του τζίρου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.746,67 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,17%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2010 (1.777,55 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.749,35 μονάδες (+1,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 380,87 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 80.609.571 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+4,86%), της Eurobank (+3,00%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,94%), του ΟΛΠ (+2,87%), της Ελλάκτωρ (+2,72%), της Πειραιώς (+2,68%) και της Εθνικής (+2,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,25%), της Jumbo (-1,13%) και της Elvalhalcor (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 33.737.881 και 12.762.095 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 81,85 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 68,01 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 44 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μυτιληναίος (+4,86%) και A.S Company (+4,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δρομέας (-4,93%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-4,55%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3900 -0,37%

OPTIMA:15,9400 -0,25%

ΤΙΤΑΝ: 42,3000 +1,93%

ALPHA BANK: 2,3940 +0,46%

AEGEAN AIRLINES: 12,4300 +1,64%

VIOHALCO: 6,1500 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,6000 +2,94%

ΔΑΑ:9,1800 -0,22%

ΔΕΗ: 14,4000 +1,48%

COCA COLA HBC:41,2200 -1,25%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,5100 +2,72%

ΕΛΠΕ: 7,8600 +0,77%

ELVALHALCOR: 2,2000 -0,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,2500 +2,50%

ΕΥΔΑΠ: 6,0500 -0,33%

EUROBANK: 2,7090 +3,00%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7400 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 22,8000 +1,60%

JUMBO: 26,2000 -1,13%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:41,8600 +4,86%

ΟΛΠ:34,1000 +2,87%

ΟΠΑΠ: 18,5000 +0,54%

ΟΤΕ: 15,3500 +0,72%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,4420 +2,68%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1400 +1,39%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.