Χρηματιστήριο: Kλείσιμο με άνοδο 1,17% - Σε νέα υψηλά 15 ετών η αγορά

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 380,87 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 80.609.571 μετοχές - O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.746,67 μονάδες

Χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.740 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών. Η άνοδος της αγοράς συνοδεύθηκε από εκρηκτική αύξηση του τζίρου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.746,67 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,17%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2010 (1.777,55 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.749,35 μονάδες (+1,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 380,87 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 80.609.571 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+4,86%), της Eurobank (+3,00%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,94%), του ΟΛΠ (+2,87%), της Ελλάκτωρ (+2,72%), της Πειραιώς (+2,68%) και της Εθνικής (+2,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,25%), της Jumbo (-1,13%) και της Elvalhalcor (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 33.737.881 και 12.762.095 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 81,85 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 68,01 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 44 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μυτιληναίος (+4,86%) και A.S Company (+4,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δρομέας (-4,93%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-4,55%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3900 -0,37%

OPTIMA:15,9400 -0,25%

ΤΙΤΑΝ: 42,3000 +1,93%

ALPHA BANK: 2,3940 +0,46%

AEGEAN AIRLINES: 12,4300 +1,64%

VIOHALCO: 6,1500 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,6000 +2,94%

ΔΑΑ:9,1800 -0,22%

ΔΕΗ: 14,4000 +1,48%

COCA COLA HBC:41,2200 -1,25%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,5100 +2,72%

ΕΛΠΕ: 7,8600 +0,77%

ELVALHALCOR: 2,2000 -0,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,2500 +2,50%

ΕΥΔΑΠ: 6,0500 -0,33%

EUROBANK: 2,7090 +3,00%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7400 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 22,8000 +1,60%

JUMBO: 26,2000 -1,13%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:41,8600 +4,86%

ΟΛΠ:34,1000 +2,87%

ΟΠΑΠ: 18,5000 +0,54%

ΟΤΕ: 15,3500 +0,72%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,4420 +2,68%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1400 +1,39%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

