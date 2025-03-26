ΔΕΗ: Αύξηση 41% στο προσαρμοσμένο EBITDA για 2024

Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη έτος με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται στα €1,8 δισ., καταγράφοντας αύξηση κατά 41% σε σχέση με το 2023. Μεταξύ άλλων, παρατηρείται αύξηση για ακόμη μία χρονιά των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή, καθώς και σε έργα διανομής και ψηφιοποίησης, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που παρέχει η ενεργειακή μετάβαση, μειώνοντας έτσι το προφίλ κινδύνου της ΔΕΗ με την απομάκρυνση από το λιγνίτη.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €3 δισ., με σημαντική αύξηση των επενδύσεων στις δραστηριότητες Διανομής και ΑΠΕ σύμφωνα με το σχέδιο της ΔΕΗ για αύξηση της συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την περαιτέρω ενίσχυση και ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής. Επενδύσεις που στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα με περίπου 85% των συνολικών επενδύσεων να αφορά τις δραστηριότητες των ΑΠΕ, της ευέλικτης παραγωγής και της Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 5,5GW στο τέλος του 2024 από 4,6GW το 2023 και ανέρχεται πλέον στα 6,2GW μετά την ολοκλήρωση έργων συνολικής ισχύος 0,7GW. Στα επόμενα τρίμηνα αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ, καθώς έργα συνολικής ισχύος 3,7GW βρίσκονται ήδη σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή ή και σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών).

Η λιγνιτική παραγωγή το 2024 μειώθηκε κατά περίπου 28% σε σχέση με το 2023 και διαμορφώθηκε σε 3,2TWh, που αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Αντίθετα, η παραγωγή από ΑΠΕ κατέγραψε μικρή αύξηση το 2024 σε σχέση με το 2023, παρά την μείωση της υδροηλεκτρικής παραγωγής λόγω των μικρότερων εισροών στους ταμιευτήρες, και διαμορφώθηκε σε 6,2TWh, που αντιστοιχεί στο 29% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Ως αποτέλεσμα, η ένταση των εκπομπών CO2 (Scope 1) μειώθηκε κατά περίπου 2% σε σύγκριση με το 2023.

Οι προσπάθειες της ΔΕΗ για ένα καθαρότερο και πιο ευέλικτο χαρτοφυλάκιο μονάδων αντικατοπτρίζονται και στη βαθμολογία της στο CDP, η οποία αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά ακόμη μία βαθμίδα σε Β, ενώ πολύ σημαντικό γεγονός ήταν η ένταξη της ΔΕΗ στον δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Παράλληλα, εντός του 2024, ο διεθνής οργανισμός Science Based Targets initiative (SBTi) πιστοποίησε την εγκυρότητα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Ομίλου ΔΕΗ για μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ότι οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που κατέθεσε ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον στόχο του 1,5°C, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, και την επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετερότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μέχρι το 2040.

Η ΔΕΗ βελτίωσε επίσης την αξιολόγησή της στο ESG Transparency Score του δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πετυχαίνοντας 91% θετική αξιολόγηση μετά από εκτενή ανάλυση μίας σειράς κριτηρίων για τους πυλώνες Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής αγοράς σε θέματα ESG.

Οικονομικές επιδόσεις

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία για το 2024 με τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται σε €1,8 δισ., αυξημένα κατά 41% σε σχέση με το 2023. Στη βελτίωση αυτή, συνέβαλε η αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, τόσο της Διανομής όσο και αυτή της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Ρουμανίας για ολόκληρο το έτος σε σχέση με το 2023 και επιπλέον η προσθήκη της Κωτσόβολος στην Ελλάδα.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €426 εκατ. έναντι €206 εκατ. το 2023. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €365 εκατ. από €140 εκατ. το 20232 .

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρά την αύξηση των επενδύσεων. Ο δείκτης Καθαρό χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,8x το 2024, αρκετά χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει η ΔΕΗ, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €5,1 δισ. στις 31.12.2024.

Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,40/μετοχή, αυξημένο κατά 60% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2023. Η ΔΕΗ συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη διανομή μερίσματος, με πρόταση του Διοικητικού Συμβούλιου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για διανομή μερίσματος ύψους €0,40/μετοχή (στο οποίο έχει συνυπολογισθεί η εξαίρεση των ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία και δεν δικαιούνται μερίσματος), όπως άλλωστε προβλέπεται και στο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2025-2027.

Προοπτικές για το 2025

Για το 2025, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Νοέμβριο του 2024, για προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €2 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας άνω των €0,4 δισ. και διανομή μερίσματος ύψους €0,60/μετοχή (+140% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2023).

Στάσσης: Διπλασιάσαμε τη λειτουργική κερδοφορία σε τρία χρόνια

«Το 2024 ήταν μια ακόμα χρονιά ισχυρών επιδόσεων για την ΔΕΗ, με το EBITDA να ανέρχεται σε €1,8 δισ., επιτυγχάνοντας ουσιαστικά το διπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας μέσα στην τελευταία τριετία σε σχέση με το 2021, όταν πραγματοποιήθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Μια αύξηση που αποτυπώνεται και στην καθαρή κερδοφορία, επιτρέποντάς μας να αυξήσουμε τη διανομή μερίσματος στα €0,40 ανά μετοχή για το 2024. Επιπλέον, αυξήσαμε τις επενδύσεις μας στα €3 δισ., με έμφαση σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Διανομής, σύμφωνα και με το στόχο μας να καταστούμε μια ηγέτιδα Powertech εταιρεία, καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχουμε αυξήσει σημαντικά την ισχύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε 6,2 GW, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε το πλάνο μας για πλήρη έξοδο από τον λιγνίτη μέχρι το 2026. Παράλληλα, η ΔΕΗ το 2024 μείωσε περαιτέρω τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας προς τους πελάτες της απορροφώντας τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών της χονδρικής αγοράς. Αυτές οι επιδόσεις αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, που μας προσφέρει σταθερότητα σε μία αγορά με μεγάλη μεταβλητότητα ενώ παράλληλα δημιουργεί ευκαιρίες για επιπλέον ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε αυτό το μοντέλο, υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις εντός των αποδόσεων-στόχων που προβλέπονται στο Στρατηγικό μας Πλάνο, με στόχο την περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.