Χρηματιστήριο: Στις 1.744,25 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών με άνοδο 1,03%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.740 μονάδων, κινούμενη σε νέα υψηλά 15 ετών, ενώ σε υψηλά επίπεδα κυμαίνεται και ο τζίρος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 1.744,25 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,03%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.749,35 μονάδες (+1,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 251,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,75%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+4,76%), της Μυτιληναίος (+3,36%), της Alpha Bank (+2,64%) και της Πειραιώς (+2,23%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,68%),της Jumbo (-1,06%) και της Aktor (-0,92%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς με 19.204.265 και 8.342.961 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 50,99 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 46,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, 59 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+10%) και Δάϊος (+9,89%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-9,35%) και Αττικές Εκδόσεις (-8,72%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

