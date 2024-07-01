Επεκτείνονται έως 31.12.2024 τα μέτρα και οι παρεμβάσεις για τον έλεγχο των τιμών της αγοράς, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Παράλληλα, πενταπλασιάζεται το πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων του πλαφόν και τριπλασιάζεται το πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών.

Οι νέες διατάξεις

Με τροπολογία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή οι εξής διατάξεις.

• Επεκτείνεται ο χρόνος εφαρμογής του πλαφόν του περιθωρίου κέρδους μέχρι 31.12.2024. Ως πλαφόν τίθεται το μικτό περιθώριο κέρδους που αποκόμιζε κάθε επιχείρηση από την πώληση κάθε βασικού προϊόντος πριν την 31.12.2021 (κλεισμένη χρήση 2021).

• Επεκτείνεται η εφαρμογή της διάταξης και για τον έλεγχο του περιθωρίου κέρδους στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα». Λόγω των voucher που προσφέρονται στους δικαιούχους υπάρχει η πιθανότητα ορισμένες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αυξήσουν τις τιμές που ζητούν για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου θερμοσίφωνα αξιοποιώντας την αύξηση της ζήτησης που προκαλεί η έκδοση των vouchers περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

• Πενταπλασιάζεται το ανώτατο όριο προστίμου για την παράβαση των διατάξεων του πλαφόν και αυξάνεται από 1.000.000 ευρώ σε 5.000.000 ευρώ.

• Τριπλασιάζεται το ανώτατο όριο προστίμου για παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών όταν έχει προηγηθεί ανατίμηση και αυξάνεται από 2.000.000 σε 6.000.000 ευρώ.

• Παρατείνεται «το καλάθι του νοικοκυριού» έως και την 31.12.2024.

• Παρατείνεται η υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων των προμηθευτών από τα supermarkets προς το Υπουργείο Ανάπτυξης έως 31.12.2024.

• Παρατείνεται η υποχρέωση ανακοίνωσης ενδεικτικών τιμών οπωροκηπευτικών προϊόντων από τα supermarkets προς το Υπουργείο Ανάπτυξης έως 31.12.2024.

• Ο περιορισμός του πλαφόν στο βρεφικό γάλα ορίζεται έως 31.12.2024.





