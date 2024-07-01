Η Boeing εξαγοράζει τη Spirit Aero - Στα 4,3 δισ. δολ. το deal

Σε συμφωνία για την εξαγορά της Spirit AeroSystems έναντι 37,25 δολ. ανά μετοχή προχώρησε η Boeing, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters. Με βάση τη συμφωνία εξαγοράς η Spirit AeroSystems αποτιμάται σε πάνω από 4 δισ. δολ., δήλωσαν δυο πηγές με γνώση της διαδικασίας.

Τα διοικητικά συμβούλια των δυο εταιρειών συναντήθηκαν την Κυριακή και συμφώνησαν στους όρους της συμφωνίας, συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές. Παράλληλα, ανέφεραν πως αναμένεται επίσημη ανακοίνωση ενδεχομένως τη Δευτέρα.

Το ποσό των 37,25 δολ. ανά μετοχή αποτιμά την Spirit Aero στα 4,34 δισ. δολ. σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters οι οποίοι βασίστηκαν στον αριθμό μετοχών της Spirit

Η συμφωνία, η οποία υπόκειται στις σχετικές εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, ενδέχεται να οδηγήσει στη διάσπαση της Spirit, με ορισμένα από τα περιουσιακά της στοιχεία να καταλήγουν στη γαλλική Airbus.

Τόσο η Airbus όσο και οι Spirit και Boeing αρνήθηκαν να σχολιάσουν, καταλήγει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

