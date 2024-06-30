Παπουτσάνης: Δεν κινδυνεύουν οι παραγωγικές εγκαταστάσεις από τη φωτιά στη Ριτσώνα

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Παπουτσάνης με αφορμή τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Ριτσώνα σε εργοστάσιο το οποίο βρίσκεται κοντά στις παραγωγικές της μονάδες.

Όπως αναφέρει η Παπουτσάνης "οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα δεν βρίσκονται σε κίνδυνο από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε παρακείμενη τοποθεσία. Η εταιρία συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Σώμα, τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία, αναγνωρίζοντας και ευχαριστώντας τους για την άμεση επέμβαση και προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς."

Οι πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή της Ριτσώνας και οι άνδρες της πυροσβεστικής προσπαθούν να κρατήσουν τις φλόγες μέσα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου καίγονται εύφλεκτα υλικά μεταξύ των οποίων ελαστικά και στρώματα.

Στην ευρύτερη περιοχή εκτός από πολλά εργοστάσια υπάρχει και η δομή των προσφύγων της Ριτσώνας που όμως δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, καθώς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να προχωρήσουν οι φλόγες πέρα από τον συγκεκριμένο χώρο του εργοστασίου ανακύκλωσης.

Πηγή: skai.gr

