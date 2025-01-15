Ύφεση για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατέγραψε η Γερμανία

Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τελευταίο τρίμηνο του 2024, ενώ συνολικά για το 2024 συρρικνώθηκε κατά 0,2%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το 2023 η γερμανική οικονομία είχε συρρικνωθεί 0,3%.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά από το 1950 που το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώνεται για δύο διαδοχικά χρόνια.

Πηγή: skai.gr

