Ύφεση για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατέγραψε η Γερμανία

Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% το δ' τρίμηνο του 2024, ενώ συνολικά για το 2024 συρρικνώθηκε κατά 0,2% - Το 2023 είχε συρρικνωθεί 0,3%

Δυο χρόνια ύφεση στη Γερμανία

Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τελευταίο τρίμηνο του 2024, ενώ συνολικά για το 2024 συρρικνώθηκε κατά 0,2%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το 2023 η γερμανική οικονομία είχε συρρικνωθεί 0,3%. 

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά από το 1950 που το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώνεται για δύο διαδοχικά χρόνια.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γερμανία ύφεση
