Ύφεση για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατέγραψε η Γερμανία

Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τελευταίο τρίμηνο του 2024, ενώ συνολικά για το 2024 συρρικνώθηκε κατά 0,2%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το 2023 η γερμανική οικονομία είχε συρρικνωθεί 0,3%.
Πρόκειται για τη δεύτερη φορά από το 1950 που το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώνεται για δύο διαδοχικά χρόνια.
Πηγή: skai.gr
