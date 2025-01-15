ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 21/1 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων

Μέχρι την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025, οι άνεργοι, που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική πρωτοβουλία, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, για να λάβουν χρηματοδότηση, ύψους 17.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις καινοτόμες δράσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας και εξασφαλίζει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ανέργους, ηλικίας 30-59 ετών, δίνοντας έμφαση στις γυναίκες, καθώς αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων.

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών, με εκκίνηση κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 17.000 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση, ύψους 4.600 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση, ύψους 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του α' εξαμήνου

3η δόση, ύψους 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του β' εξαμήνου

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους, ηλικίας 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 5.880 ανέργους.

Η αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού σχεδίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opske.gr/el.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις, που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

