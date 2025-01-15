Ιδιαίτερα ενθαρρυντική και θετική είναι η εξέλιξη της αρνητικής καταγραφής πληθωρισμού στην κατηγορία των τροφίμων και ποτών στη χώρα μας, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Προσθέτει επίσης, ότι η μείωση κατά 0,3% στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023, αποδεικνύουν ότι η δέσμευση και η συντονισμένη προσπάθεια της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών και του Λιανεμπορίου, έχει αποδώσει καρπούς στο μέγιστο.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της σταθερά πτωτικής πορείας που διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα στο 2024, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, όπου η κατηγορία τροφίμων είχε δεχτεί πολύ έντονες πληθωριστικές πιέσεις, καταγράφει σημάδια αποπληθωρισμού. Τα θετικά αποτελέσματα σηματοδοτούν την είσοδο σε μια περίοδο σταδιακής εξομάλυνσης των τιμών - όπως άλλωστε φάνηκε και από τα στοιχεία του ΙΟΒΕ το Νοέμβριο του 2024 για τις τιμές επώνυμων τυποποιημένων τρόφιμων (-1,4% εξαιρουμένου του ελαιόλαδου) - μία τάση που αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω μέσα στο 2025», αναφέρει ο ΣΕΒΤ.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, και στηρίζει ενεργά την ελληνική οικονομία και κοινωνία με υπευθυνότητα και συνέπεια, έχοντας ως κύρια προτεραιότητα τον καταναλωτή, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

