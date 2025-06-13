«Βαριές καμπάνες» για όσους δεν πιστοποιήσουν ανελκυστήρες ως το τέλος Ιουνίου

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την λήξη της προθεσμίας υποχρεωτικής καταγραφής, πιστοποίησης και αναβάθμισης των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Αν και μέχρι τις 30 Ιουνίου η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, εντούτοις προκύπτουν αντικειμενικές δυσκολίες με αποτέλεσμα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών-Εγκαταστατών-Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) να ζητούν και νέα παράταση.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων της Πολιτείας, όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς, αποδεικνύεται εξαιρετικά προβληματική. Με κοινή τους ανακοίνωση, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας από την Πολιτεία να παρέμβει άμεσα με παράταση της προθεσμίας και ρεαλιστικό επανασχεδιασμό των διαδικασιών. Το μεγάλο «αγκάθι» είναι ότι, 17 χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση της σχετικής ΚΥΑ, η Πολιτεία δεν γνωρίζει ούτε καν τον ακριβή αριθμό των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, που θεσπίστηκε με νόμο το 2022 για να καλύψει αυτό το κενό, παραμένει ανενεργό.

Παράταση και επιδοτήσεις ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Η ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση 28425/2008, προβλέπει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους ανελκυστήρες: αρχικούς και περιοδικούς ελέγχους, συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας, καταχώριση στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων.

Όπως επισημαίνουν ωστόσο οι δύο φορείς, η ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού «Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων», που θεσπίστηκε με το άρθρο 52 του Νόμου 4961/2022 (τροποποίηση άρθρου 11Α ν. 3982/2011) και θα λειτουργήσει υπό την εποπτεία του ΥΠΑΝ και στο οποίο θα καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, βρίσκεται σε… διαρκή εκκρεμότητα.

Επίσης, οι τεχνικές δυνατότητες της αγοράς είναι περιορισμένες. Σήμερα λειτουργούν μόνο 17 διαπιστευμένοι φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, οι οποίοι, λόγω νομοθετικών περιορισμών, μπορούν να διενεργούν πολύ περιορισμένο αριθμό ελέγχων ημερησίως.

Καθοριστική παράμετρο στην αδυναμία βελτίωσης της ασφάλειας των ανελκυστήρων αποτελεί -σύμφωνα πάντα με την ΠΟΜΙΔΑ και την ΠΟΒΕΣΑ- το ότι η μεγάλη πλειοψηφία στις Γενικές Συνελεύσεις των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών δεν αποφασίζει και δεν δίνει εντολή στους διαχειριστές να προχωρήσουν στις απαιτούμενες εργασίες και πιστοποιήσεις, λόγω οικονομικής αδυναμίας τους και της ανυπαρξίας κάθε μέτρου επιδότησης της όλης διαδικασίας.

Σε πολυκατοικία με ανελκυστήρα του 1982, το κόστος για μελέτη, πιστοποίηση και τεχνικές παρεμβάσεις έφτασε τις 2.500 ευρώ! Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών αρνήθηκε να εγκρίνει τη δαπάνη, καθώς η πλειοψηφία είναι ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα. Σε άλλη περίπτωση, πολυκατοικία του 1975 χρειάζεται τεχνική αναβάθμιση ύψους 4.700 ευρώ.

Για αυτό τον λόγο η ΠΟΜΙΔΑ ζητά επειγόντως πρόγραμμα επιδότησης, τουλάχιστον για την κάλυψη των βασικών διατάξεων ασφαλείας.

Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ανελκυστήρας είναι σύγχρονος και πιστοποιημένος, η απουσία μηχανισμού καταχώρισης έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο.

«Βαριές καμπάνες» για την μη πιστοποίηση ανελκυστήρων

Σε κάθε περίπτωση, η Κοινή Υπουργική Απόφαση 28425/2008 προβλέπει σαφές πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την καταγραφή και την πιστοποίηση των ανελκυστήρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ, σε όσους παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της απόφασης, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 500 έως και 10.000 ευρώ.

Το ποσό του προστίμου δεν είναι σταθερό αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τη φύση του κινδύνου που προκαλείται από τη μη συμμόρφωση, καθώς και την τυχόν υποτροπή του υπεύθυνου.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση λειτουργίας ανελκυστήρα χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση ελέγχου καλής λειτουργίας από διαπιστευμένο φορέα, ο υπεύθυνος μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως και 10.000 ευρώ.

Ανάλογο πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί και για τη μη καταχώριση του ανελκυστήρα στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του οικείου δήμου, όπως επίσης και για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων συντήρησης και περιοδικού ελέγχου.

Επιπλέον, όταν διαπιστώνεται λειτουργία ανελκυστήρα που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών, οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να διατάξουν όχι μόνο την επιβολή προστίμου, αλλά και την άμεση διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα μέχρι την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, δηλαδή όταν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής έχει παραβιάσει στο παρελθόν τις ίδιες διατάξεις, το πρόστιμο επιβάλλεται αυξημένο.



Πηγή: skai.gr

