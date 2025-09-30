Σε νέο υψηλό ρεκόρ διαπραγματεύεται την Τρίτη η τιμή του χρυσού, με το ενδεχόμενο shutdown στις ΗΠΑ να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα της ανόδου.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 3.864 δολάρια με άνοδο 0,97%.

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ, υποχώρησε κατά 0,2%, καθιστώντας το χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια λιγότερο ακριβό για τους αγοραστές εκτός ΗΠΑ, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, η οποία επικεντρώθηκε στην πιθανή διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης» είναι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην άνοδο του χρυσού, δήλωσε ο David Meger, διευθυντής εμπορίας μετάλλων στην High Ridge Futures.

«Το δολάριο βρίσκεται υπό ελαφρά πίεση ως αντίδραση σε αυτό, γεγονός που σίγουρα υποστηρίζει τον τομέα των πολύτιμων μετάλλων», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με κορυφαίους βουλευτές του Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα αργότερα τη Δευτέρα για να διαπραγματευτεί την παράταση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης. Χωρίς συμφωνία, η ομοσπονδιακή διακοπή λειτουργίας θα ξεκινήσει την Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του ανέλαβαν τον έλεγχο του χωριού Shandryholove στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

Ο χρυσός, ο οποίος τείνει να έχει καλή απόδοση σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους αβεβαιότητας, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 43% μέχρι στιγμής φέτος.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών των ΗΠΑ (PCE) ήταν σύμφωνος με τις προσδοκίες την Παρασκευή, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς σε πιθανές μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στις συνεδριάσεις της τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

«Τα στοιχεία του PCE από την περασμένη εβδομάδα θεωρήθηκαν ότι δεν εμποδίζουν μια ή δύο επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων από την Fed... συνεχίζουν να αποτελούν υποστηρικτικό παράγοντα για το χρυσό και το ασήμι», δήλωσε ο Meger.



Εν τω μεταξύ, η τιμή του αργύρου σημείωσε άνοδο 1,9% στα 46,85 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών. Η τιμή της πλατίνας σημείωσε άνοδο 1,5% στα 1.592,65 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.