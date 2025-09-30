Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 68,78 μονάδων (+0,15%), στις 46.316,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 105,08 μονάδων (+0,48%), στις 22.591,15 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,51 μονάδων (+0,26%), στις 6.661,21 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

