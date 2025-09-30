Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 68,78 μονάδων (+0,15%), στις 46.316,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 105,08 μονάδων (+0,48%), στις 22.591,15 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,51 μονάδων (+0,26%), στις 6.661,21 μονάδες.

